Encontradas duas sobreviventes dez dias depois dos sismos na Turquia

Duas pessoas foram hoje encontradas com vida entre os destroços de edifícios que desabaram na província turca de Karamanmaras, dez dias depois dos sismos que atingiram a Turquia e a Síria.

De acordo com as televisões turcas, uma das sobreviventes tem 30 anos, foi resgatada depois de várias horas de trabalho de desencarceramento por equipas de salvamento no local, e transportada para um hospital.

Este salvamento ocorreu horas depois de uma adolescente de 17 anos ter sido encontrada entre os escombros de um prédio, na mesma localidade, o epicentro do primeiro de dois sismos que assolaram a Turquia e a Síria, a 06 de fevereiro, com 7,7 e 7,6 graus de magnitude na escala de Richter.

De acordo os dados mais recentes, os dois tremores de terra causaram 36.187 mortos e 108.000 feridos na Turquia. Na Síria, foram contabilizados cerca de cinco mil mortos.

A região afetada pelos dois sismos estende-se por 100.000 quilómetros quadrados, onde habitam 14 milhões de pessoas.