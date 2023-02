Futebol e contestação social em destaque nos jornais

Bom dia. Segunda-feira, 13 de Fevereiro de 2023, e os jornais nacionais dão amplo destaque nas primeiras páginas a temas sociais, nomeadamente a contestação social que cresce no país. O futebol, que ontem teve um Clássico em Lisboa, aparece em todas as capas, excepto do especializado em Economia.

No Correio da Manhã:

- "90 por cento do orçamento é para pessoal. Equipa de Sá Fernandes custa 530 mil em salários"

- "Ex-vereador de Lisboa coordena Jornada Mundial da Juventude"

- "Gabinete conta com nove pessoas e organiza vinda do papa a Portugal, com a igreja e as câmaras"

- "Sporting-FC Porto (1-2). Triunfo alimenta sonho do título"

- "PJ investiga 2,7 milhões nos hospitais entre Douro e Vouga"

- "Abusos na igreja. Comissão entrega nomes dos padres"

- "Sismo na Turquia. Menino de 10 anos resgatado por portugueses"

- "Jogo com Brugge. Schmidt não mexe no onze para a Champions"

- "Marítimo-SP Braga (1-2). SP Braga vence e afasta-se de leões"

- "Professores. Serviços mínimos abrem guerra total nas escolas"

- "Habitação. Euribor continua a decidir crédito"

- "Marco de Canaveses. Traça plano para matar mulher, filho e os sogros"

No Público:

- "Igreja pressionada a mudar no dia em que se confronta com escala dos abusos"

- "Reportagem. Na 'gigafactory' sueca onde a Northvolt espera o lítio de Portugal"

- "Governo volta a falhar prazo de entrega da nova estratégia nacional para as comunidades ciganas"

- "Partidos. Abrir ou fechar a porta ao Chega? O dilema do PSD não tem solução"

- "Habitação. 25% das famílias não têm como enfrentar subida do preço da casa"

- "Universidades. Mulheres ainda estão longe dos cargos de topo no superior"

- "Futebol. FC Porto vivo na corrida ao título, Sporting mais longe da Champions"

- "Tensão geopolítica. Balões de vigilância, OVNI e aviões de combate. Afinal, o que se passa entre os EUA e a China?"

- "Entrevista com Patrícia Gaspar. 'Devíamos todos sonhar com ruas onde as crianças pudessem brincar em segurança'"

No Jornal de Notícias:

- "Tribunal força médico a violar sigilo em caso de tráfico com morfina"

- "Sporting 1-2 F.C. Porto. Dragão nas alturas"

- "Braga. Arsenalistas triunfam na Madeira (2-1) e deixam leões a oito pontos"

- "Porto. Estádio universitário em renovação vai acolher nova sede do CDUP"

- "Mobilidade - 700 milhões para o metro e autocarros não ficarão só no Porto e em Lisboa"

- "Turquia. A lutar contra o tempo, operacionais portugueses acreditam até ao fim"

- "Fátima aperta cerca a artigos religiosos"

- "Igreja: 'Nunca pensei que um padre me pudesse fazer uma coisa daquelas'"

- "Literatura. Duas biografias desvendam a intensa e trágica vida de Pessoa"

No Diário de Notícias:

- "Greves: 'Contestação social a aumentar e sindicalismo independente a surgir'"

- "Sporting 1-2 FC Porto - Dragão (res)salta para a luta do título num jogo em que o leão voltou a falhar demasiado"

- "Segurança e qualidade do ensino trazem brasileiros às escolas de Portugal"

- "Saúde. Médicos internos estrangeiros valorizam o país para estagiar"

- "Constituição. Revisão começou. Saiba os artigos que podem mudar"

- "Aumentos - Preços de produtos não alimentares pesam no bolso dos portugueses"

- "Arroios. Aposta em mobiliário urbano para reutilizar água da chuva"

- "Fadel Abdul Ghani, diretor da rede síria para os direitos humanos: 'Assad mantém-se no poder só porque ganhou com o apoio da Rússia e do Irão'"

No Negócios:

- "Plano de reestruturação do Novo Banco concluído"

- "Candidatos propõem retalhar Efacec com Mobility na mira"

- "Conversa Capital. João Rui Ferreira: 'Passámos os 1.200 milhões de exportação' [APCOR, associação que representa o setor da cortiça]"

- "Investidor privado. Serviços públicos e burocracia sim, mas à distância"

- "Todos os fundos PPR perderam dinheiro em 2022"

- "Transportes e comida perdem peso no cabaz de compras das famílias"

- "Lei que obriga plataformas a informar vendas ao Fisco ainda não saiu do papel"

No O Jogo:

- "Sporting 1-FC Porto 2. Sobe, sobe, dragão sobe"

- "Rúben Amorim: 'Enquanto me quiserem, estarei cá para dar a volta'"

- "Sérgio Conceição: 'Tivemos um espírito de entreajuda fantástico'"

- "Marítimo-Braga 1-2. Equipa de reação rápida no Atlântico"

- "Benfica. Lateral será titular na Bélgica, apesar dos erros - Bah na linha de tolerância zero"

- "Famalicão-Gil Vicente 0-1"

No A Bola:

- "Sporting-FC Porto (1-2). Adeus do leão"

- "Sporting perde clássico, despede-se do título e compromete acesso à Liga dos Campeões"

- "Águias na máxima força contra o Club Brugge"

E no Record:

- "Sporting-FC Porto (1-2). Pepê esfola o leão"

- "Dragão ganha 3.º clássico da época e está na luta pelo título"

- "Marítimo-SP Braga (1-2). Reviravolta guerreira"

- "Benfica. Schmidt resiste a mudanças. Alemão pensa manter o onze na Bélgica"

- "Atletismo. Campeonatos nacionais. Dobradinha para Alvalade"