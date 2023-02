Ataque de alegados `jihadistas´ perto do Mali causa 12 mortos e seis feridos

Um ataque de alegados `jihadistas´ no noroeste do Burkina Faso, a poucos quilómetros da fronteira com o Mali, causou pelos menos 12 mortos e seis feridos, adiantaram ontem habitantes locais à agência France-Presse (AFP).

De acordo com as mesmas fontes, o incidente aconteceu na madrugada de quinta para sexta-feira.

"Dezenas de homens que seguiam em motos atacaram a aldeia de Sanakadougou, na província de Kossi, matando 12 pessoas e ferindo outras seis", disse um morador à AFP, que pediu para nºao ser identificado.

Um outro habitante contou, por sua vez, que "quase toda a aldeia foi incendiada".

"Os habitantes não puderam levar nada porque os agressores incendiaram tudo e levaram os bens e o gado", referiu esta testemunha, que diz ter encontrado refúgio em Nouna, capital da província de Kossi.

Este morador teme que o número de vítimas seja maior, depois de um segundo ataque esta manhã à cidade vizinha de Yaran.

Nas últimas semanas, os ataques mortais atribuídos a "jihadistas" multiplicaram-se.

Esta semana cerca de 40 pessoas, civis e militares, morreram em vários ataques de `jihadistas´.