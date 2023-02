Duas crianças mortas e seis feridas após autocarro colidir com infantário no Canadá

Um autocarro municipal de passageiros colidiu hoje contra as instalações de um infantário no norte de Montreal, provocando a morte a duas crianças e ferimentos noutras seis, anunciou a polícia daquela cidade canadiana.

A polícia de Laval, na província do Quebeque, acredita que o motorista do autocarro, que não tem antecedentes criminais e está a ser interrogado pelas autoridades, agiu intencionalmente.

"Achamos que é deliberado, mas não sabemos o motivo", disse à AFP Pierre Brochet, chefe de polícia de Laval.

Segundo Erica Landry, porta-voz o motorista do autocarro de passageiros da Empresa de Transportes de Laval, de 51 anos, foi detido e acusado de "condução imprudente" e de "homicídio".

A polícia montou um perímetro de segurança ao redor do edifício que abriga o infantário, ao mesmo tempo que muitos pais, alguns deles desesperados, procuravam os respetivos filhos, acabando por ser levados para um prédio próximo que alberga uma escola primária, transformada entretanto em "ponto de encontro".

O ministro da Segurança Pública do Quebeque, François Bonnardel, considerou que o incidente é "uma terrível tragédia".

Uma testemunha que reside perto do infantário, Hamdi Benchaabane, disse que correu de imediato para o local do acidente e que, em conjunto com três pais de outras tantas crianças que frequentam o infantário, conseguiram agarrar o motorista, que, segundo explicou, saiu do autocarro, tirou toda a roupa e começou aos gritos.

"Depois de abrir a porta do autocarro, a primeira coisa que fez foi tirar todas as roupas. Apenas gritava. Não saíam palavras da sua boca", disse Benchaabane.

Benchaabane disse acreditar que o motorista entrou deliberadamente com o autocarro para dentro do perímetro do infantário, situado no final de uma rua sem saída, mas que só uma investigação poderá esclarecer os verdadeiros motivos do incidente.

Citado pela agência noticiosa Associated Press (AP), Benchaabane disse que conseguiu ajudar a retirar uma criança da creche, acrescentando que ele e os três pais ainda tentaram salvar uma segunda criança antes de os bombeiros ordenarem que de lá saíssem porque o telhado estava em risco de desabar.

O presidente da câmara de Laval, Stéphane Boyer, disse que o motorista trabalha para a agência municipal de transportes há cerca de 10 anos e que não tem registo de qualquer acidente.