Acidente com camião no Quénia provoca pelo menos 14 mortos e 12 feridos

Pelo menos 14 pessoas, incluindo três crianças, morreram e 12 ficaram feridas, no início da noite de sábado, na sequência de um acidente com um camião numa estrada do noroeste do Quénia, anunciou hoje a polícia.

O acidente, que envolveu um camião que transportava 26 pessoas e mercadoria, aconteceu na região de Kakwamunyen, no condado de Turkana, por volta das 22:00 locais (19:00 em Lisboa).

"Ao chegar ao local do acidente, havia um camelo a atravessar a via da esquerda para a direita e o condutor desviou-se para a direita para evitar colidir com ele", afirmou o Serviço Nacional de Polícia (SNP).

Da investigação preliminar ao acidente, o SNP escreveu ainda na conta oficial da rede social Twitter, que, "infelizmente, devido ao grande peso do veículo de mercadorias e dos passageiros a bordo, o condutor perdeu o controlo do veículo".

"Como resultado, o veículo capotou e caiu numa conduta de esgoto", descreveu a polícia.

Segundo a mesma fonte, o forte impacto do acidente provocou a morte de 14 passageiros no local, enquanto os restantes 12 sofreram ferimentos diversos e foram encaminhados para o hospital para receberem tratamento.

Segundo a comunicação social local, que teve acesso ao relatório da polícia sobre o acidente, entre os mortos estão oito mulheres, três homens adultos e três crianças.