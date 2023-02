Mali expulsa director da divisão de direitos humanos da ONU

O diretor da divisão de direitos humanos da Missão das Nações Unidas no Mali (Minusma) foi declarado "persona non grata" e "terá de abandonar o território nacional em 48 horas", disse ontem a junta militar no poder.

A decisão, anunciada em comunicado, surge após um discurso duramente criticado pela junta de uma defensora dos direitos humanos do Mali, que há 10 dias denunciou na ONU a situação de segurança no país e o envolvimento, segundo a ativista, dos novos aliados russos e do exército nacional em violações graves.

"Esta medida segue-se às ações desestabilizadoras e subversivas" do responsável da ONU Guillaume Ngefa-Atondoko Andali, diz o comunicado, lido na televisão nacional e assinada pelo porta-voz do governo, o coronel Abdoulaye Maiga.

"Por ocasião das várias sessões do Conselho de Segurança da ONU sobre o Mali, a ação do Sr. Andali consistiu em selecionar usurpadores que se arrogam o título de representantes da sociedade civil do Mali, ignorando as autoridades e as instituições nacionais", acrescenta o documento sobre a saída do país do responsável da República Democrática do Congo.

No documento acrescenta-se: "A parcialidade do Sr. Andali foi ainda mais evidente durante a última revisão do Conselho de Segurança da ONU sobre o Mali", dia da intervenção pela sociedade civil de Aminata Cheick Dicko.

Aminata Cheick Dicko discursou perante o Conselho de Segurança no dia 27 de janeiro, denunciando abusos das forças armadas do país e de mercenários russos, uma intervenção muito criticada pela junta no poder no Mali.

A Minusma foi criada em 2013 para ajudar a estabilizar um Estado ameaçado de colapso sob a ofensiva 'jihadista', proteger os civis, contribuir para o esforço de paz, ou defender os direitos humanos.

Mas a situação de segurança no Mali tem continuado a piorar.

A junta militar no poder está a bloquear abertamente as investigações da Minusma sobre os direitos humanos e os abusos dos quais as forças malianas são regularmente acusadas.

No dia 27 de janeiro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu num relatório apresentado no Conselho de Segurança que a atual situação da missão no Mali é "insustentável" sem um aumento do número de tropas no terreno, admitindo também um cenário de retirada total das tropas.

No mesmo dia, o Governo do Mali manifestou relutância em aumentar a dimensão e as capacidades da Minusma.