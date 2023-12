Sismo sentido em Évora, Almeirim e Ponte de Sor

Um sismo de magnitude 4.0 na escala de Richter foi sentido às 21:02 de hoje nos concelhos de Évora, Almeirim e Ponte de Sor, sem registo de danos, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Évora e Almeirim”, adiantou o IPMA em comunicado.

Segundo o instituto, o epicentro foi localizado a cerca de 14 quilómetros a nordeste de Vendas Novas e o sismo foi ainda sentido com menor intensidade no concelho de Ponte de Sor (Portalegre).

O IPMA salientou ainda que a localização do epicentro de um sismo é um processo complexo que depende do conjunto de dados, de algoritmos e de modelos de propagação das ondas sísmicas, fazendo com que agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes.