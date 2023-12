Alto funcionário da ONU pede fim imediato de ataques russos

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou hoje estar chocado com a nova vaga de ataques russos na Ucrânia e apelou a Moscovo para que lhes ponha fim imediatamente.

"Estou chocado com a nova série de ataques coordenados e em grande escala com mísseis e drones", que provocaram, segundo Kiev, pelo menos 18 mortos e 132 feridos, disse Türk numa declaração.

No documento, Türk apelou à Rússia para "pôr fim imediato" aos ataques na Ucrânia e a "respeitar as leis internacionais que regem os conflitos".

De acordo com as autoridades ucranianas, pelo menos 122 mísseis e 36 'drones' (aeronaves sem tripulação) atingiram Kiev, a capital do país, Kharkiv, entre outras localidades.

Os combates na linha da frente estão, em grande parte, afetados pelo inverno, depois de a contraofensiva de verão da Ucrânia não ter conseguido avanços significativos nos cerca de mil quilómetros da linha de contacto.

Kiev tem apelado aos aliados para fornecerem mais defesas aéreas para se proteger contra ataques como o de hoje, numa altura em que os sinais de cansaço da guerra pressionam os esforços para manter o apoio.

O ataque de hoje de madrugada ocorre num momento particularmente sensível para o apoio da União Europeia (UE) à Ucrânia.

O pacote de 50 mil milhões de euros para auxiliar o país até 2027 está a ser bloqueado pela Hungria e piorou as perspetivas da Ucrânia para o começo de 2024, quando do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o apoio de Washington está num impasse.

O Congresso dos Estados Unidos está a debater um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, mas a oposição republicana tem levantado objeções, com alguns congressistas a preferirem um investimento na segurança na fronteira com o México.