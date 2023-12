Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol continuam a combater um incêndio em mato que deflagrou há mais de 24 horas no Caminho do Jogo da Bola, na freguesia da Tabua.

No local estão 3 viaturas e 11 elementos da corporação, estando neste momento mais um camião a caminho, com um bombeiro no apoio.