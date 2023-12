Incêndio destrói sótão de casa no Campanário

Um incêndio deflagrou na noite desta terça-feira numa habitação localizada no Campanário e provocou alguns estragos.

Apesar de não ter provocado feridos, as chamas consumiram o sótão da casa, o que gerou algum aparato no local.

O fogo foi, entretanto, extinto pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que estiveram no local com uma viatura pesada de combate a incêndios e uma ambulância que não chegou a ser utilizada.