Confiança enaltece regulamento que "permitirá finalmente disciplinar o ruído" no Funchal

A coligação Confiança congratula-se com a aprovação na reunião da Câmara Municipal desta quinta-feira, 21 de Dezembro, da proposta para a revisão do Regulamento de Horários de Funcionamento de Estabelecimentos e Actividades Ruidosas.

A oposição municipal enaltece que a medida "permitirá finalmente disciplinar o ruído na cidade do Funchal". No final da reunião, o vereador Miguel Silva Gouveia referiu que a aprovação “vem permitir algum sossego aos moradores da Zona Velha”, deixando claro que “foi hoje aberto o procedimento que poderia ter sido feito em Janeiro, mas como foi uma proposta da Confiança foi chumbada”.

“Hoje, em época natalícia, ganhou uma nova ‘roupagem’, um novo ‘embrulho’ e foi aprovado. Obviamente que nos congratulamos com esta decisão do executivo e dizemos à população que podem continuar a contar connosco sempre do lado das soluções e é para isso que cá estamos”, vincou a vereador da Confiança.

A coligação Confiança espera assim que no início do próximo ano seja apresentado o novo regulamento com o objectivo de “salvaguardar a segurança e o sossego dos funchalenses”.

Instado a comentar a suposta “solução” apresentada na comunicação social para as famílias evacuadas das casas no Canto do Muro, o vereador Miguel Silva Gouveia lamentou que o actual executivo da Câmara Municipal do Funchal “gaste mais tempo em propaganda sobre este assunto, ao invés de resolver de facto os problemas dessas famílias”.

“É sempre de felicitar que exista uma solução para que as pessoas não estejam a utilizar as instalações do RG3 para passar o seu Natal, mas também não é menos verdade que continuam famílias a viver no prédio que foi evacuado há 6 meses atrás”, afirmou.

Miguel Silva Gouveia revela mesmo que ainda hoje, durante a reunião de câmara, foi revelado que "pelo menos três apartamentos estão a ser utilizados e que foram os próprios moradores a dar conta que nem todas as famílias foram realojadas".

“Obviamente que nós queremos soluções para essas pessoas. Não queremos assistir a uma governação que apenas gasta tempo em propaganda, dizendo para a comunicação social que os problemas estão todos resolvidos, quando na realidade vão se eternizando. Esperamos que seja resolvida rapidamente esta situação, em prol do bem-estar e da segurança destas famílias”, concluiu.