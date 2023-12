Santos Silva lembra "um dos grandes construtores da Europa"

O presidente da Assembleia da República lembrou hoje o antigo líder da Comissão Europeia Jacques Delors, que morreu aos 98 anos, como "um dos grandes construtores da Europa".

Numa mensagem divulgada através da sua página na rede social X (antigo Twitter), Augusto Santos Silva escreveu que "Jacques Delors é um dos grandes construtores da Europa".

"A Europa que sonhou e por que se bateu: a Europa social, a Europa da coesão, em que o crescimento económico e a justiça social formam um par. Obrigado!", lê-se na mesma publicação naquela rede social.

O antigo presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, morreu hoje em Paris aos 98 anos, disse a sua filha Martine Aubry à agência France Presse (AFP).

Figura da construção do projeto europeu e considerado o "pai do euro", Jacques Delors foi presidente da Comissão Europeia entre 1985 e 1995, durante três mandatos, incluindo na adesão de Portugal à União Europeia (1986).

Em 1986, aprovou o Ato Único Europeu, o qual levou à criação do Mercado Único Europeu, em 1993.

A assinatura dos acordos de Schengen, o lançamento do programa de intercâmbio de estudantes Erasmus, a reforma da Política Agrícola Comum e o lançamento da União Económica e Monetária que conduziu à criação do euro são outros dos momentos do projeto europeu que estão associados a Delors.

Enquanto membro do Partido Socialista francês, em 1974, e do seu comité diretor, em 1979, foi eleito parlamentar europeu em 1979 e presidiu à Comissão Económica e Monetária até maio de 1981.

De maio de 1981 a julho de 1984, Jacques Delors foi ministro da Economia e das Finanças e foi também eleito presidente da Câmara de Clichy, de 1983 a 1984.