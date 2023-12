Nacional perde em casa com o Sp. Braga para a Taça da Liga

O Nacional perdeu na noite desta sexta-feira, por 3-1, na recepção ao Sporting de Braga, em jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga de futebol. Os alvinegros, a jogar em casa, no Estádio da Madeira, já não tinham qualquer hipótese matemática de chegar à ‘final-four’ da competição.

João Moutinho inaugurou o marcador para o Sp. Braga aos 16, de penálti, e Niakate aumentou a vantagem aos 24. Ricardo Horta fez o 0-3 ainda antes do intervalo. Já na segunda parte, José Manuel reduziu aos 62.

Com estes resultado, de 3-1, os bracarenses seguem para as meias-finais, uma vez que relegam o Casa Pia para 2.º lugar do grupo A, com os ‘gansos’ também eliminados, tal como o Nacional, 3.º classificados.