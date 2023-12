Nacional recebe Braga sem chance de apuramento para as 'meias' da Taça da Liga

O Sporting de Braga, vencedor do troféu por duas vezes, procura hoje na Madeira o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, num encontro em que está obrigado a vencer o Nacional.

Perante um rival da II Liga, e já eliminado da prova, o Sporting de Braga necessita de vencer por 2-0 para assegurar logo a qualificação ou, então, alcançar um triunfo pela margem mínima, desde que consiga marcar três golos ou mais.

O 2-1 também será suficiente para os minhotos igualarem o Casa Pia no topo do Grupo A, com quatro pontos, ficando, neste cenário, a qualificação decidida pela média de idades dos jogadores utilizados pelos dois emblemas na competição.

O Sporting de Braga venceu a Taça da Liga em 2013 e 2020 e foi finalista vencido em 2017 e 2021.

O encontro está agendado para as 20:15, no Estádio da Madeira.

Na quinta-feira, o Benfica garantiu a passagem à 'final four', em que vai defrontar o Estoril Praia, nas meias-finais.

Programa da terceira jornada da Taça da Liga:

- Ontem, 21 dez:

Grupo B:

Benfica - AVS, 4-1.

- Hoje, 22 dez:

Grupo A:

Nacional - Sporting de Braga, 20:15.

- Amanhã, 23 dez:

Grupo C:

Tondela - Sporting, 18:00.

Grupo D:

FC Porto - Leixões, 20:30.