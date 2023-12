Sporting de Braga joga com Qarabag no play-off da Liga Europa

O Sporting de Braga vai disputar com os azeris do Qarabag o acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio do play-off hoje realizado em Nyon, na Suíça.

A equipa orientada por Artur Jorge, terceira no Grupo C da Liga dos Campeões, recebe, no Minho, o segundo colocado no Grupo H da Liga Europa, no dia 15 de fevereiro, deslocando-se ao Azerbaijão uma semana depois, em 22 de fevereiro.

Os bracarenses disputam o acesso aos 'oitavos' pela 11.ª vez, com sucesso em 2006/07 (Parma), 2008/09 (Standard Liège), 2010/11 (Lech Poznan), quando chegaram à final, 2015/16 (Sion) e 2021/22 (Sheriff), já como play-off, e eliminações em 2007/08 (Werder Bremen), 2011/12 (Besiktas), 2017/18 (Marselha), 2019/20 (Rangers) e 2020/21 (Roma).