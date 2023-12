AIDAcosma faz escala de 18 horas no Porto do Funchal

O Porto do Funchal é a 'casa' escolhida para o navio de cruzeiros AIDAcosma passar este Natal. A bordo estão mais de 7.500 pessoas, das quais 6.267 são passageiros.

Proveniente de Las Palmas, o paquete atracou pelas 5h15, tendo partida agendada para as 23 horas. Após uma escala de 18 horas na Madeira, o navio regressa às Canarias, desta feita para

Santa Cruz de Tenerife, onde termina o cruzeiro de 7 noites, iniciado a 20 de Dezembro no mesmo porto, com escalas em Fuerteventura, Lanzarote, Grã Canária e agora Funchal.

O navio de passageiros, construído em 2021, navega desde 2022 sob bandeira da Itália.

Com 337 metros de comprimentos, o paquete tem capacidade para 2.732 cabines de passageiros.

O AIDAcosma tem sido um visitante habitual nas últimas segundas-feiras na Madeira desde a sua estreia a 26 de Novembro. O navio de cruzeiros costuma trazer a bordo mais de cinco mil passageiros e 1.400 tripulantes.