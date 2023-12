Dois navios trouxeram 5.429 pessoas ao porto do Funchal

São dois os navios que, hoje, marcam presença no porto do Funchal. Juntos, o 'Marella Explorer' e o 'AIDAstella' transportaram um total de 5.429 pessoas até este porto, escala que fazem quinzenalmente.

O 'AIDAstella' veio de Las Palmas, com 2.078 passageiros e 633 tripulantes, partindo da Região apenas amanhã, pelas 13 horas, com destino a Tenerife. Está a concretizar um cruzeiro de 14 noites que visita além da Madeira, seis ilhas de Canárias e Agadir, em Marrocos. A viagem termina em Las Palmas, na véspera de Natal.

Já o 'Marella Explore'r chegou da ilha de La Palma, com 1.928 passageiros e 790 tripulantes. A sua partida está prevista para as 22 horas, com destino a Lanzarote, num itinerário que faz também escalas em cinco ilhas de Canárias, Tenerife, Grã-Canária, La Gomera, La Palma e a referida ilha de Lanzarote. Este é um cruzeiro de 7 noites, que termina a 23 de Dezembro, em Las Palmas.