Diogo Goes recebe distinções internacionais e integra exposições nacionais

O Colégio Internacional de Estudos Jurídicos - Capítulo Portugal atribuiu, no último sábado, 23 de Dezembro, o Diploma de Reconhecimento de Mérito Académico e Profissional ao docente e investigador madeirense Diogo Goes, "pela sua expressiva actuação em grandes eventos académicos, promovendo os conhecimentos sobre estudos jurídicos em âmbito internacional, impulsionando e fortalecendo o Centro Internacional de Estudios Jurídicos".

Diogo Goes recebeu ainda uma distinção do Instituto Ibero-Americano de Compliance, sediado na cidade de Portalegre, Brasil, que atribuiu um Voto de Louvor "pela relevante contribuição ao desenvolvimento do Instituto [Ibero-Americano de Compliance] e da causa do Compliance", que o madeirense tem vindo a investigar e a promover.

Actualmente, a frequentar o Doutoramento em Turismo, na Universidade de Lisboa, Diogo Goes integra o comité científico da 7th International Conference on Tourism Research 2024, que se realiza em 2024, na Cidade do Cabo, na África do Sul - iniciativa organizada pelo Centre for Tourism Research in Africa, na Cape Peninsula University of Technology (África do Sul), nos dias 18 e 19 de Março - e integra o comité da International Conference on Management, Tourism and Technologies’2024 - ICMTT - que se realiza na Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, no Peru, entre os dias 9 e 11 de Maio - entre outras organizações do sector. Diogo Goes tem sido, desde 2021, Keynote Speaker e membro dos comités científicos dos vários Congressos Ibero-americanos de Compliance, Governança e Anticorrupção e Luso-brasileiros de Gestão e Conformidade, organizados pelo Instituto Ibero-Americano de Compliance (Brasil), com a Universidade da Maia, Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto e ISAL, tendo desenvolvido investigação nas áreas de Compliance e Direitos Culturais, interligada com os sectores do Turismo, Museus e Mercados da Arte.

Três exposições colectivas nacionais a decorrer

No passado dia 16 de Dezembro, Diogo Goes inaugurou no Museu Municipal de Paços de Ferreira - Museu do Móvel a exposição colectiva intitulada "Dobrar o Tempo”, com curadoria do pintor e museólogo Agostinho Santos. Além da obra de Diogo Goes, a exposição reúne obras de vários artistas consagrados, nomeadamente, Albuquerque Mendes, Carlos Carreiro, Isabel e Rodrigo Cabral, Nazaré Álvares, Valter Hugo Mãe e Zulmiro de Carvalho, entre outros. Diogo apresenta a pintura de médio formato, acrílico sobre tela e madeira, intitulada “Mommy, I'm going to New York!”. A mostra ficará patente ao público até 16 de Fevereiro de 2024.

O artista plástico madeirense integra também uma outra mostra colectiva, desta vez, com trabalhos de pequeno formato, no âmbito da exposição "Chiado ao Quadrado, um Desenho Colectivo", integrada no programa [Portugal entre Patrimónios], iniciativa do Museu Nacional de Arte Contemporânea - MNAC, no âmbito do “Quarteirão das Artes”, projecto agregador de diferentes parceiros culturais do Chiado, em Lisboa. A proposta cultural visa a produção de um mural de desenho colectivo que agregue “extenso imaginário que se poderia associar a esta zona da cidade de Lisboa, às suas formas, arquitecturas, memórias, acontecimentos ou personagens”. Diogo Goes, recorreu à figura de um burro, tema recorrente no seu trabalho, para fazer referência a alguma da imagética de Fernando Pessoa, de Mário de Sá-Carneiro, de Almada Negreiros e Júlio Pomar. A exposição, inaugurada no passado dia 15 de Dezembro em Lisboa, ficará patente ao público até 15 de Janeiro, na Ala Capelo do MNAC - Museu do Chiado.

Pelo décimo segundo ano consecutivo, Diogo Goes integra o projecto “Histórias da Ajudaris”, que contempla uma exposição itinerante com as ilustrações publicadas na colectânea de histórias de crianças ilustradas por centenas de artistas. A iniciativa é da Associação Ajudaris, instituição de utilidade pública, sediada no Porto.