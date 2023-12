Primeiro módulo de aterragem lunar do Japão entra na órbita da Lua

A Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) anunciou que o módulo lunar, lançado em setembro, com o qual pretende fazer a primeira aterragem do país na Lua, entrou com sucesso na órbita lunar.

O módulo SLIM "entrou com sucesso na órbita lunar em 25 de dezembro de 2023, às 16:51" (07:51 de segunda-feira em Lisboa), anunciou a JAXA, em comunicado.

"A mudança de órbita foi alcançada de acordo com o plano prescrito e a nave espacial está em condições normais", acrescentou.

A nave deverá iniciar, em meados de janeiro, as adaptações necessárias para aterrar na superfície da Lua, o que, se tudo correr como previsto, deverá acontecer entre 20 e 21 de janeiro.

Este módulo SLIM, lançado a 07 de setembro juntamente com o satélite de investigação galáctica XRISM, que faz parte de uma missão separada coordenada entre a JAXA, a NASA e a Agência Espacial Europeia, é mais uma tentativa do Japão para fazer a primeira aterragem lunar bem sucedida, depois de vários fracassos.

O módulo de aterragem vai tentar aterrar na superfície lunar perto da cratera Shioli, perto do equador lunar, numa tentativa de fazer "a aterragem mais precisa" até à data, disse a JAXA, aquando do lançamento.

O aparelho vai captar imagens para utilizar no projeto de exploração lunar Artemis, que visa facilitar o regresso do homem à Lua e, em última análise, a exploração de Marte.

Se for bem sucedido, o Japão será o quinto país a aterrar um veículo na Lua, depois da antiga União Soviética, dos EUA, do Canadá e da Índia.