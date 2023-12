Primeira oitava com céu pouco nublado ou limpo

As previsões do IPMA para esta primeira oitava festiva são generosas para toda a a Região e apontam para céu pouco nublado ou limpo, aumentando gradualmente de nebulosidade a partir da tarde.

O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de leste, rodando gradualmente para sul.



No Funchal, termos céu pouco nublado ou limpo, aumentando gradualmente de nebulosidade

a partir da tarde. O vento fraco (inferior a 15 km/h) será uma constante e a temperatura oscilará entre os 15 e os 21 graus.



Quanto ao estado do mar, a Costa Norte terá ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros e a Costa Sul convive com ondas inferiores a 1 metro.

A invejável temperatura da água do mar ronda o 21/22ºC