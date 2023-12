Boxing Day e a Premier League: Uma tradição iniciada durante a guerra

É uma tradição. O futebol substitui os contos de fadas nos ecrãs de televisão e os adeptos em Inglaterra dirigem-se aos estádios. Durante 125 anos, o Boxing Day da Premier League ofereceu uma dose incrível de entretenimento. Qual o significado de 1966, que papel desempenhou a Primeira Guerra Mundial e como está o Manchester United, especialmente no Boxing Day?

A resposta está em Flashscore.pt, a página de futebol em direto.

Enquanto na Alemanha, em Espanha e em Itália o futebol passa ao lado do Natal, em Inglaterra é o contrário. Este ano, pela segunda vez na história da principal competição inglesa, houve jogo na véspera de Natal. No entanto, a competição no dia de Santo Estêvão tem uma tradição muito maior. Há 125 anos que os clubes de elite das Ilhas Britânicas jogam no Boxing Day, que na Commonwealth é celebrado a 26 de dezembro.

O primeiro jogo neste dia terá sido disputado em 1888, quando o Preston North End venceu o Derby County. No entanto, nos anos que se seguiram, o futebol do Boxing Day foi desaparecendo do calendário, só se estabelecendo definitivamente após a Primeira Guerra Mundial, em homenagem à Trégua de Natal, que ocorreu em 1914 na Frente Ocidental.

Os alemães e os britânicos esqueceram momentaneamente que estavam em guerra entre si e desfrutaram ao máximo da magia do Natal - os cânticos natalícios soaram no campo de batalha e até houve um jogo de futebol. "De repente, alguém trouxe uma bola. Acho que foi um dos alemães", recordou um dos jogadores num documentário da CNN.

Mas hoje em dia, o romance é posto em segundo plano, pois o dinheiro é a principal preocupação. As outras competições de elite estão em pausa, deixando a Premier League sem concorrentes, o que a coloca numa posição privilegiada - a atenção do mundo do futebol está subitamente centrada nela. Além disso, o número de espectadores está a aumentar, o que traz grandes lucros com os direitos de transmissão e a publicidade.

O Boxing Day em números

Desde o memorável primeiro jogo, já foram disputados mais de quatro mil jogos no Boxing Day. Ao longo de uma história rica, o Manchester United é quem melhor se dá no dia 26 de dezembro, tendo já somado 171 pontos (51vitórias, 18 emoates e 27 derortas).

A ronda mais mágica do "Natal" até agora data de 1963. Há exatamente 60 anos, foram marcados 66 golos em 10 jogos, um número sem precedentes. O jogo mais louco foi disputado em Craven Cottage, onde o Fulham goleou o Ipswich Town por 10-1. Os adeptos do West Ham também não recordam o dia com muito carinho, pois sofreram uma derrota por 2-8 frente ao Blackburn.

No entanto, se nos concentrarmos no passado recente e considerarmos apenas o formato contemporâneo da Premier League, o Manchester City marcou o maior número de golos no Boxing Day, vencendo o Leicester por 6-3 no ano anterior.

Pela primeira vez na sua carreira profissional, Harry Kane vai estar fora de ação. O jogador inglês, que trocou o Tottenham pelo Bayern de Munique no verão, tem uma ligação especial à Premier League e ao dia 26 de dezembro. É ele quem detém o recorde de maior número de golos marcados no Boxing Day - 10 no total.

Embora o internacional inglês não possa aumentar a sua coleção em 2023, os adeptos do melhor futebol de clubes ainda têm muito por que esperar. O programa do tradicional dia de futebol começa às 12:30 em Newcastle, onde o Nottingham Forrest lutará por pontos vitais.

O jogo de abertura será seguido de mais dois jogos a partir das 15:00, com o Liverpool a defrontar o Burnley às 17:30. A terça-feira culminará com uma batalha muito interessante, com o Aston Villa a defrontar o clube mais bem sucedido do Boxing Day até à data, o Manchester United, a partir das 20:00.