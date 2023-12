Lucas Silva recebeu a distinção de 'Golo do mês' da II Liga

O avançado do Marítimo, Lucas Silva, recebeu no passado domingo, em Santa Maria da Feira prémio de 'Golo do mês' da Liga Portugal SABSEG (II Liga), relativo aos meses de Outubro e Novembro.

"Autor de uma finalização espetacular, de fora da grande área, frente ao Leixões, na jornada 10 da prova, o extremo brasileiro dos verde-rubros descreveu o momento como “muito feliz”.

“Foi um momento muito feliz, onde pude fazer um belo golo. Foi o golo da vitória, logo tornou-se ainda mais especial por isso, pois o mais importante é sempre a vitória. Estou muito contente também pelo prémio”, contou Lucas Silva para a Liga Portugal, em noticia hoje divulgada no site oficial da Liga.

O atual segundo melhor marcador da Liga Portugal SABSEG fez ainda questão de destacar o trabalho que tem realizado nesta temporada, afirmando que este golo foi fruto do seu esforço nas sessões de treino.

“É fruto do meu trabalho no dia a dia, com muita humildade. Trabalho muito e treino muitas finalizações para, a cada jogo, fazer mais golos”.