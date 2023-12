Rui Abreu, director regional das Comunidades e Cooperação Externa, foi outras das personalidades a deixar uma mensagem nesta véspera de Natal, desta feita dirigida "a todos os madeirenses e descendentes de madeirenses espalhados pelo mundo".

"Esta é uma época muito especial. É quando muitos de vós aproveitam para fazer a sua viagem de Natal até à Região, para estar com a família, com os amigos e para visitar os locais onde cresceram, para revisitar memórias longínquas. Talvez, por isso, a Festa se revista de um sentido mais profundo, de esperança, de renascimento e de reencontros tantos", enalteceu, reforçando que "a Madeira será sempre a terra do eterno retorno para a nossa Diáspora, a terra que todos os madeirenses querem visitar e alguns voltar".

Aqui todos os madeirenses serão sempre recebidos de braços abertos Rui Abreu

Aproveitou também para "deixar uma mensagem de solidariedade e de esperança àqueles que, de alguma forma, estão a passar por momentos menos bons".

"Lembrem-se que estamos convosco e saibam que é em tempo difíceis que os madeirenses demonstram sua fibra, a sua garra, a sua capacidade de superação", encorajou o governante.

"Não é por acaso que a Diáspora madeirense é conhecida no mundo pela sua grande coragem, capacidade de trabalho e resiliência", sublinhou, acrescentando que as comunidades madeirenses "são consideradas exemplares".

[Comunidades] honraram e honram o nome da Madeira e dos nossos antepassados Rui Abreu

À Diáspora transmitiu ainda "calorosas saudações" em nome do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.