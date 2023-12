Eleições no PS entre os destaques dos jornais nacionais

Bom dia. Entre várias notícias que marcam as primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 15 de Dezembro de 2023, o destaque são as eleições no PS. Também o Cardeal madeirense Tolentino Mendonça é destaque por mais uma distinção conhecida ontem.

No semanário Expresso:

- "Supremo acelera investigação a António Costa"

- "... e primeiro-ministro admite concorrer às europeias"

- "Prémio Pessoa - Tolentino, o cardeal da esperança"

- "Crise na educação"

- "Rendimentos de eleitos escapam à Transparência"

- "Há crime de Lacerda no caso das gémeas?"

- "Preço das casas sobe mais na margem sul do Tejo"

- "O melhor de 2023 na Cultura"

- "O ano em que Taylor Swift conquistou tudo e todos"

- "85% da população de Gaza já está deslocada"

- "Portugal come um terço do bacalhau pescado"

- "Bessa e Goucha com Montenegro"

- "Processo do Meco aguarda recurso"

- "Operação Natal na estrada"

- "Governo dá tolerância de ponto"

- "João Goulão lidera ICAD"

No semanário Nascer do Sol:

- "PS escolhe Pedro Nuno Santos"

- "Nuno Palma: 'Os fundos europeus infantilizam o país. Deviam acabar'"

- "Plataforma do PSD já tem independentes"

- "Gémeas brasileiras não tiveram tratamento de favor"

- "Parecer jurídico inviabiliza regresso de Nuno Artur Silva à RTP"

- "Leonardo Padura, escritor: 'Há uma polícia do pensamento pronta a atuar"

- "Climáximo. Pais de ativistas apresentam queixa contra abusos do comandante da esquadra do Calvário"

- "Sérgio Palma Brito. Novo aeroporto: 'Relatório da Comissão Técnica é uma mistificação'"

- "Portugal Amanhã. A polémica dos símbolos nacionais"

- "Euronews. Antissemitismo abala universidades dos Estados Unidos"

- "25 livros para o Natal"

- "Taylor Swift, o fenómeno"

No Jornal de Notícias:

- "Prescrições erradas a doentes crónicos obrigam a regressar ao centro de saúde"

- "Sporting-Sturm Graz (3-0). Leões poupam para o clássico em vitória fácil contra austríacos"

- "Em nome da rosa [eleições no PS]"

- "Loures. Faz cadeira de rodas para a filha por "não ter cunhas'"

- "Autarquias. Governo dá mais tempo para atualizar os PDM"

- "Acolheram idosa, ficaram com toda a sua fortuna e expulsaram-na"

- "Juízes devem rejeitar convites para o futebol"

- "STCP vai passar multas nos corredores BUS"

No Correio da Manhã:

- "Hospital não registou nome da pessoa que ligou. Secretária de Lacerda marcou consulta"

- "CM revela facto sobre a cunha de 4 milhões"

- "Sporting-Sturm Graz (3-0). Leão poupa jogadores e bate austríacos"

- "Benfica. Tomás Araújo ameaça António Silva"

- "Motivados. Sp Braga espreita assalto à liderança"

- "FC Porto. Recuperação de Pepe é prioridade para ao clássico"

- "Ricardo Esteves. Padre 'sexy' denuncia burla com o seu nome"

- "Professores. Guerra no STOP leva Pestana à justiça"

- "Processo. 13 futebolistas exigem 3,8 milhões por videojogos"

- "36 anos de cadeia. Brasil castiga triplo homicida de Cascais"

- "Ex-unicórnio português em risco"

No Público:

- "Entrada da Ucrânia na União Europeia com luz verde para iniciar negociações"

- "Lisboa. Passageiros de cruzeiros vão começar a pagar taxa turística"

- "Juros. Lagarde insiste que não é tempo de 'baixar a guarda'"

- "Trabalho. Mais de cem acções exigem contratos à Uber, Glovo e Bolt"

- "Prémio Pessoa - José Tolentino Mendonça, um 'peregrino da esperança'"

- "Ípsilon Os melhores de 2023 - No ano da IA, o humano afirma-se"

No Diário de Notícias:

- "Política económica. O que une e o que separa os candidatos do PS"

- "Vadym Boichenko, autarca de Mariupol: 'A Ucrânia vai vencer'"

- "Cimeira. Líderes da União Europeia chegaram ontem a acordo para dar início às negociações de adesão da Ucrânia. Zelensky fala de dia histórico"

- "Prémio Pessoa: José Tolentino de Mendonça - Para o cardeal que escreve poemas de amor"

- "Prémio FLAD. José Ricardo Paula: 'Portugal tem de fazer mais na proteção da nossa costa'"

- "Justiça. Dirigente do PSD Luís Newton e as alegadas ligações perigosas a traficante detido pela Judiciária"

- "Dinheiro. Mesmo com pausa nos juros, zona euro perde 100 mil milhões de euros até 2025"

- "Yves Leonard, historiador francês: 'Ventura é suficientemente inteligente para não recorrer à nostalgia salazarista, tirando quando dá jeito'"

No Negócios:

- "Thierry Ligonnière: 'ANA é agnóstica na solução para aeroporto, país não'"

- "BCE - Corte de juros pode não chegar antes do verão"

- "Agroindústria. Zanga entre irmãos faz falir gigante das maçãs"

- "Eletricidade. Tarifários dinâmicos disponíveis no fim de 2024"

- "Regulação. Atração pelas cripto assente na falta de 'ponderação'"

- "Entrevista a Teresa Violante: 'As democracias também violam o direito internacional'"

No O Jornal Económico:

- "SIBS vai obrigar a ter cartão para poder fazer pagamentos online"

- "A ascensão e queda StormHarbour, a 'boutique' dos anos da troika"

- "'Se a Europa e os EUA querem a solução de dois Estados, que a implementem' - Protagonista"

- "João Lourenço nomeia novo ministro da Economia e muda liderança do fundo soberano"

- "Decreto de Passos Coelho permite ao Estado vetar venda da MEO a sauditas"

- "Quase 40% dos Alojamentos Locais do país arriscam extinção"

- "'Pandemia foi um revés para os direitos das mulheres' - Magdalena Sepúlveda, ex-relatora da ONU, admite regressão"

No A Bola:

- "Sporting-Sturm Graz (3-0). Afinados. Domínio absoluto com o clássico na cabeça"

- "Liga Europa. Mourinho não quer o Benfica"

- "Benfica. Tomás Araújo na rampa de lançamento"

- "FC Porto. Pepe disponível para Alvalade"~

- "Brasil. Abel Ferreira pondera continuidade no Palmeiras mas desmente contactos com o Benfica"

No Record:

- "Sporting-Sturm-Graz (3-0). Inácio matador. Marca pelo segundo jogo seguido em triunfo categórico"

- "Benfica. Kokçu quer liberdade. Sente-se amarrado no esquema de Schmidt"

- "FC Porto. Pepe quase certo no clássico"

E no O Jogo:

- "FC Porto. Galeno calibre seleção. Exibição de luxo na Champions reforça candidatura à convocatória de março"

- "FC Porto. Pepe gerido com pinças"

- "Sporting-Sturm Graz (3-0). Passeio higiénico antes do clássico"

- "Benfica. Di Maria e Rafa são para segurar"

-"Braga. Al Musrati contra as águias"