Futuro novo aeroporto em destaque nos jornais

Bom dia. As primeiras páginas dos jornais nacionais desta quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023, trazem em grande destaque o futuro novo aeroporto, mas que poderá estar pronto apenas em 2031 e se o próximo governo avançar logo após as eleições de Março.

Na revista Sábado:

- “Os perigos dos medicamentos milagrosos para emagrecer”

- “Reportagem com o socialista José Luís Carneiro: ‘Nunca tomaria uma decisão como a do aeroporto sem falar com o PM’”

- “Perfil da nova líder da Anacom. A economista que faz triatlo e trapézio”

- “Xenofobia. Brasileiros contam o que já sofreram em Portugal”

- “Entrevista com Jéssica Athayde. Gosta do Presidente Marcelo?: ‘Não puxem por mim!’”

No Correio da Manhã:

- “Queda antecipada nos juros da casa”

- “BCE acaba com ciclo de subidas do preço do dinheiro”

- “Comissão chumba Santarém e Montijo. Alcochete e Vendas Novas na frente para novo aeroporto”

- “Leão tem quase o dobro do rendimento. Gyokeres vale mais do que 4 avançados do Benfica”

- “Argentino Prestianni custa 9 milhões às águias”

- “Estoril-FC Porto. Sérgio recusa gestão do plantel na Taça da Liga”

- “Educação. Alunos portugueses com piores resultados”

- “Empresário de Valongo detido. Casal gay suspeito de tráfico de bebés no Brasil”

- “Símbolos. Novo logótipo do Estado gera guerra política”

- “Sintra. Monstro mata a ‘ex’ com onze facadas”

- “Caso das gémeas. Belém enviou carta com dois relatórios médicos”

No Público:

- "Novo aeroporto custa 8 mil milhões de euros e só fica pronto após 2031"

- "PISA 2022. Resultados dos alunos em Portugal e na OCDE sofrem quebra sem precedentes"

- "Caso das gémeas. Danos a Marcelo dependem da investigação judicial"

- "Entrevista: 'Alargamento ganhou nova dimensão geopolítica'. António Costa esteve nos Balcãs a pretexto do alargamento da UE"

- "Europa. No BCE já se admite que nova subida dos juros é improvável"

- "Especialidades. O que leva os jovens médicos a recusar vagas para formação"

- "Literacia mediática. PÚBLICO lança 5.ª edição da iniciativa PSuperior"

- "Fernando Pessoa. As cartas de amor que o poeta trocou no fim da vida com uma inglesa"

No Jornal de Notícias:

- "Novo aeroporto em Alcochete? Só se o próximo Governo quiser. Comissão defende manutenção do Humberto Delgado, em Lisboa, durante nove anos, até à conclusão da obra de oito mil milhões na margem sul do Tejo"

- "Portugueses gastam 400 mil euros por dia no jogo Eurodreams"

- "Casal de Valongo compra dois bebés a rede de tráfico brasileira"

- "Educação. PISA faz soar alarmes no desempenho a Matemática"

- "Matosinhos. Lançou filha pela janela para a salvar do fogo"

- "Vila Real. Música no hospital dá alento a doentes com cancro"

- "Taça da Liga. Corrida em direção à final four com agenda apertada"

- "Setor Social. Misericórdias vão a votos com duas listas pela primeira vez em 15 anos"

- "Porto. Costa na estreia do novo veículo do metro"

- "Indústria. Estado paga parte do salário a 1377 operários para evitar despedimentos"

No Diário de Notícias:

- "Novo aeroporto. Primeira pista em Alcochete vai demorar pelo menos sete anos"

- "Guerra Israel-Hamas. Familiares de reféns israelitas com nacionalidade portuguesa contam, em Lisboa, dois meses de desespero"

- "Caso das gémeas. O que seria necessário para uma destituição de Marcelo?"

- "Mário Soares. Livro 'Portugal Amordaçado' com inédita edição bilingue português/francês"

- "Alojamento Local. Proprietários em risco de perder licença por falha técnica no portal eportugal"

- "Relatório PISA. Matemáticos pedem exames de final de ciclo para melhorar desempenho"

- "Misericórdias. Candidatos à direção reclamam mais dinheiro do Estado"

- "Gulbenkian. 9.ª Sinfonia de Beethoven para celebrar 75 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem"

No Negócios:

- "Salto remuneratório só vai apanhar 10 mil técnicos superiores"

- "Alcochete, diz ela. Comissão liderada por Maria do Rosário Partidário considera o concelho da margem sul a melhor localização para receber o novo aeroporto de Lisboa"

- "Maioria dos lesados nacionais da FTX deverá ser compensada"

- "Dívida chinesa faz soar alarmes em vésperas de cimeira com a UE"

- "Wall Street à espera de 'rally' de Natal"

- "Mota Engil ganha obra de expansão do Metro de Lisboa"

- "Sustentabilidade 20|30. Joana Portugal Pereira, professora universitária: 'Nesta COP não há grandes expectativas, mas estaríamos bem pior sem ela'"

No Jornal Económico:

- "Estado fica livre para lançar concurso do novo aeroporto se ANA não chegar a acordo"

- "Herdeiro dos Botín investe 50 milhões em residências universitárias no Porto"

- "'Helicópteros do INEM podem parar em dezembro por excesso de horas de trabalho dos pilotos'"

- "Alerta. Serviços de emergência médica estão em causa, diz ao JE líder do SPAC"

- "Revisão em alta dos PMI da zona euro não afasta recessão"

- "Topo da agenda: comércio a retalho na UE"

- "Governo de gestão: atos políticos ficam 'sob controlo' do Presidente"

- "Setor privado 'vai à frente' na implementação de normas de cibersegurança - Ricardo Marques, Head of consulting da S21Sec em Portugal"

No A Bola:

- “Cruzeiro-Palmeiras. Abel sempre em festa. Brasileirão de novo com sotaque de Portugal”

- “Estoril-FC Porto. ‘É o caminho mais curto para ganhar um título’, Sérgio Conceição”

- “Benfica. Acordo firmado por Prestianni”

- “Sporting. St. Juste pára pela sexta vez em ano e meio”

- “Liga das Nações. Portugal- França (0-1). Navegadoras caem na Liga B”

No Record:

- “Benfica. Rafa no fim da linha. Acaba contrato e é dado na Luz como perdido”

- “Presidente do CA quer punir erros. Fontelas ameaça ir ao bolso dos árbitros”

- “Sporting. Gyokeres no cofre. SAD só admite saída pelos 100 M€ da cláusula”

- “Estoril-FC Porto. ‘O caminho mais curto para se ganhar um título’, Sérgio aposta na Allianz Cup”

- “Liga das Nações. Futebol feminino. Portugal-França (0-1). Seleção desce à divisão B”

E no O Jogo:

- “Estoril-FC Porto. ‘É o caminho mais curto para um título’, Conceição valoriza Taça da Liga e aponta à reconquista da competição”

- “Sporting. ’20 M€? Os golos são caros’, Beto Acosta rende-se às qualidades de Gyokeres e valida o preço”

- “Benfica. Prestianni reabre filão”

- “Braga. Banza na elite europeia”

- “Feminino. Sem VAR, sem festa. Seleção desce à divisão B da Liga das Nações”