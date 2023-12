Distinguido português que "inspira o mundo"

A reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP) congratulou-se hoje com a atribuição do Prémio Pessoa ao cardeal Tolentino Mendonça, "um português que inspira o mundo".

"A Universidade Católica Portuguesa sente enorme orgulho pela atribuição do Prémio Pessoa a D. José Tolentino de Mendonça, personalidade maior da cultura de expressão portuguesa", que foi vice-reitor, diretor de Faculdade e professor na instituição, escreve Isabel Capeloa Gil, numa mensagem enviada à agência Lusa.

Para a reitora da UCP, o prefeito do Dicastério para a Cultura e para a Educação da Santa Sé é o "poeta da teologia da modernidade, (...) uma voz que encontra na beleza do mundo o sentido último da existência".

"No panorama nacional e internacional [Tolentino Mendonça] ombreia com os vultos maiores da literatura e do pensamento. Um português que inspira o mundo e torna a poesia e a teologia numa amizade fraterna", prossegue.

O cardeal José Tolentino de Mendonça venceu o Prémio Pessoa 2023, anunciou hoje o júri, numa conferência de imprensa no Palácio de Seteais, em Sintra.

O Prémio Pessoa é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, no valor de 60 mil euros, que "visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país".

O júri foi composto por Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques, com Francisco Pinto Balsemão a presidir e Paulo Macedo como vice-presidente.