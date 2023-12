Política e saúde em destaque na imprensa

Bom dia. Eis as principais notícias que marcam as primeiras páginas dos jornais nacionais desta segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Caos na saúde 'interna' doentes nos corredores. Tempo de espera chegou a atingir mais de 8 horas"

- "Freira abusadora na lista de denúncias"

- "Ação no Brasil. Tribunal recusa tratamento de gémeas"

- "Benfica. Hipótese. Dois avançados para Schmidt em janeiro"

- "Polémica. 'Não há um sportinguista que não esteja traumatizado com João Pinheiro', [Frederico Varandas]"

- "FC Porto. Central Zé Pedro aponta ao clássico em Alvalade"

- "SP. Braga. Bracarenses focados na Champions sem pensar no Benfica"

- "Acidente em Coimbra. Colisão seguida de explosão mata dois amigos"

- "Tribunais. Bebé comprada por casal 'gay' volta ao Brasil"

- "Algarve. Água do mar sem sal vai avançar em 2024"

No Público:

- "Eleições no PS: O 'ponderado moderado' e 'o fazedor' jogam as últimas cartas na corrida à liderança"

- "Juntos com Seguro em 2011: os caminhos cruzados"

- "Ana Mendes Godinho foi informada dos valores para a Santa Casa Global"

- "Habitação. Quartos em garagens, casa de banho onde dá: em Portugal, viver em casas sobrelotadas é assim"

- "Médio Oriente: Israel lança 'extensa série de ataques' no Sul do Líbano"

- "COP28: Falta um dia e ainda há muitas pontas para atar"

- "Impostos: Portugal falha adoção da diretiva do IRC mínimo"

- "Posse de Milei: Argentina vai viver um 'mau bocado' antes da reconstrução"

- "Livro lançado hoje: PIDE desistiu de escutar os militares pouco antes do 25 de Abril"

- "Quebra na produção: Desde o fim de agosto que faltam laranjas do Algarve"

No Jornal de Notícias:

- "Oito dos 14 padres suspensos por abusos voltaram ao ativo"

- "Há 15 centros de saúde que só têm médicos tarefeiros"

- "Lugar da Nobel da Paz vazio em Oslo: Filhos leram discurso de Narges Mohammadi, presa no Irão"

- "Liga: Dragão fortalece em semana crucial"

- "União Europeia: Multas serão pagas no país onde o infrator obteve a carta de condução"

- "Diferendo: Recusa devolver à Segurança Social dinheiro que recebeu por engano"

- "Estudo: Vício do jogo cresce entre alunos universitários do Porto"

- "Coimbra: Colisão frontal seguida de incêndio tira a vida a dois jovens"

- "Sporting: Varandas culpa árbitro por desaire em Guimarães"

No Diário de Notícias:

- "Eleitores: PS e PSD conquistam eleitorado mais velho. IL, PAN e Livre ganham nos jovens"

- "O que esperam os apoiantes socialistas dos candidatos"

- "El Loco toma posse e alerta: choque económico é 'inevitável'"

- "Opinião José Sócrates: O silêncio do PS sobre as escutas telefónicas"

- "Nathan Thrall, escritor americano: 'É mais possível criar hoje um Estado palestiniano do que era há dois meses'"

- "Superação: A longa marcha de Ricardo para recuperar a vida, depois de perder uma perna"

- "Covid-19: Pirola é a última sublinhagem a dominar o Hemisfério Norte em pouco tempo"

- "Seguros: Empresas vão gastar mais 10% no seguro de saúde dos trabalhadores"

No Negócios:

- "Fisco muda orientação no IVA das rendas comerciais"

- "Conversa Capital. Nuno Saramago: 'Tecnologia dá hipóteses como nunca às PME'. O diretor-geral da SAP Portugal diz que 'o PRR chega lentamente' e defende 'estabilidade fiscal'"

- "Investidor privado: Dicas para comprar imóveis em leilão"

- "Obrigações: Dívida da Índia entra no radar do capital estrangeiro"

- "Tecnologia: Paynest obtém 2 milhões em nova ronda de financiamento"

- "Hidrogénio português em Roterdão até 2028"

- "Despesa das empresas com seguros de saúde vai crescer 10%"

- "Guerra força Israel a contratar pessoal em África"

No O Jornal Económico:

- "Exportações de componentes de automóveis crescem mais de mil milhões"

- "'Se promotores do aeroporto de Santarém querem contestar, estão à vontade. Mas aí têm de falar com a NAV' [coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI), Maria do Rosário Partidário]"

- "Mercados já antecipam corte de juros até à primavera"

- "Topo da Agenda: reuniões da Fed e do BCE com taxas de juro na mira marcam semana"

- "Governo com atrasos de 10,2 milhões ao novo hospital da Madeira"

- "Faltam 1.933 trabalhadores de registo e notariado"

No A Bola:

- "Benfica. Sarar de dentro para fora. Balneário unido em torno de Schmidt"

- "Sporting. Otávio equacionado"

- "FC Porto. Vem aí semana decisiva"

- "Inglaterra. Bernardo Sá dá pontapé na crise"

- "Espanha. Incrível Girona bate Barcelona e lidera"

- "Natação. Diogo Ribeiro e Francisca Martins em destaque no Europeu"

No Record:

- "Leão racha Pinheiro. Emblema de Alvalade quer árbitro na jarra"

- "Benfica. Ponta de lança em estudo. Baixo rendimento na frente pode levar águia ao mercado em janeiro"

- "Benfica. Diretor-geral há 5 anos. Rui lança deixa modalidades"

- "FC Porto. Regressa diante do Shakhtar. Zaidu a 100% para a decisão dos milhões"

- "Liga. E. Amadora-Boavista (3-1). Petit de saída"

E no O Jogo:

- "FC Porto. O herdeiro de Otávio. Eustáquio. Vitor Martins treinou-o no Chaves e atribui-lhe qualidades iguais às do 'Baixinho'"

- "Sporting. Presidente estende as críticas ao Conselho de Arbitragem. Varandas 'desmonta' Pinheiro"

- "Benfica. Defesa remendada na Áustria"

- "Braga. Bruma sabe como ferir os Azzurri"