PS: cerca de 60 mil militantes podem votar na eleição do novo líder nos dias 15 e 16

Cerca de 60 mil militantes socialistas estão em condições de votar nas eleições diretas internas dos próximos dias 15 e 16 para a escolha do novo secretário-geral do PS e de 1.400 delegados ao congresso de janeiro.

Estes dados foram hoje divulgados em comunicado pela Comissão Organizadora do Congresso (COC) do PS, estrutura presidida pelo dirigente e deputado socialista Pedro do Carmo.

As eleições para a sucessão de António Costa no cargo de secretário-geral do PS vão ser disputadas entre o atual ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o ex-ministro e deputado Pedro Nuno Santos e o dirigente socialista Daniel Adrião.

De acordo com a COC, dos 80 mil membros inscritos no PS, cerca de 60 mil regularizaram o pagamento das suas quotas até à passada sexta-feira e podem assim votar nos dias 15 e 16 para a escolha do novo secretário-geral e dos 1.400 delegados ao congresso, que se realizará na Feira Internacional de Lisboa (FIL) entre 05 e 07 de janeiro.

Além dos 1.400 delegados eleitos pelas "bases", estarão no congresso mais 1.100 delegados que têm direito a inerência (mas sem direito a voto) por pertencerem a órgãos nacionais de estruturas do partido, ou por exercerem cargos de nomeação política pelo PS.

Em termos de distribuição do número de militantes socialistas pelo território nacional, segundo a COC, a Federação do Porto continua a ser a maior do país, mas a de Braga ultrapassou a FAUL Federação da Área Urbana de Lisboa) no segundo lugar.

Tal como tem sido habitual no PS, as eleições diretas para a escolha do novo líder e dos delegados ao congresso fazem-se em dois dias.

Na sexta-feira, dia 15 de dezembro, votam os militantes da FAUL e os das federações de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Oeste, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real.

No sábado, dia 16 de dezembro, há eleições nas federações do Algarve, Baixo Alentejo, Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu, Açores e Madeira. As votações terminam às 22:00 de sábado.

Ainda segundo a COC, entre quinta-feira e 11 de dezembro, decorre o período de entrega das listas concorrentes aos mais de 1.400 delegados a eleger para o XXIV Congresso Nacional do PS.