Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Público:

- "Sobe o número de imigrantes, idosos e sem-abrigo internados por não terem para onde ir"

- "Ensaio de José Gil. Com a Inteligência Artificial 'seremos mais simples e pequenos, pobres e felizes'"

- "João Tiago Silveira. Arguido da 'Influencer' fez 'simplex' de graça para o Governo"

- "Euro 2024. Sorteio coloca Rep. Checa e Turquia na rota de Portugal"

- "Cimeira do Clima. A dura tarefa de alimentar o mundo sem o destruir"

- "Pesca do bacalhau. Barcos de pesca portugueses comprados por gigante holandês"

Jornal de Notícias:

- "Crise atinge em força fábricas do Norte e faz disparar insolvências"

- "Famalicão 0-3 F.C. Porto. Taremi agradece como tão bem sabe"

- "Entrevista José Luís Carneiro, candidato a líder do PS. 'Os radicalismos absorvem o centro e a social-democracia'

- "Sondagem da Aximage para JN, DN e TSF. PS distancia-se do PSD e Chega continua a crescer"

- "Euro2024. Portugal encontra República Checa e Turquia"

- "Braga. Comando da GNR proíbe barbas estilo 'talibã'"

- "Gaia. Pescadores da Aguda esperam há anos por novo porto"

- "Azeite. Aumento acentuado dos preços já trava consumo"

Diário de Notícias:

- "Requerentes de asilo 'dormem em bancos' no aeroporto. Sindicato da PSP denuncia situação 'caótica'"

- "Saúde. O doente tem direito a escolher o médico? Deontologia diz que sim, a prática diz que não"

- "TAP. Presidente da empresa quer a companhia gerida sem 'entraves administrativos'"

- "Minorias. Que caminho já percorreu a inclusão em Portugal?"

- "Entrevista. Walter Russel Mead [académico dos EUA]. 'Continuo a acreditar na solução de dois Estados para o problema israelo-palestiniano'"

- "Sondagem. PS alarga distância para PSD e Chega continua a crescer"

Correio da Manhã:

- "Presa diretora de laboratório. "Se há escutas vamos para a cadeia"

- "Médicos em regime de dedicação plena vão ganhar 100 mil euros por ano"

- "Até outubro: Multas de trânsito renderam 79,5 milhões"

- "Famalicão 0 - 3 FC Porto. Dragão vence sem arte"

- "Especial Euro 2024. Conheça os adversários de Portugal. O calendário completo e os estádios"

- "Schmidt: 'Estamos novamente muito fortes"

- "Caso Bracali. Supremo castiga gigante dos videojogos"

- "Linhó. Ex-detido bloqueia carrinha celular para libertar amigo"

- "Montemor-o-Velho. Salão de jogos polémico em igreja"

A Bola:

- "Boa sorte. Portugal com sorteio feliz no Euro 2024"

- "Famalicão 0 - 3 FC Porto. Redenção de Taremi"

- "Moreirense - Benfica. 'Temos de pensar em ajustes no plantel' - Roger Schmidt abre a porta a entradas e saídas no mercado de inverno"

- "Sporting. Geny Catamo vai custar mais Euro2 milhões"

Record:

- "Famalicão 0 - 3 Porto. Instinto fatal. Avançados portistas resolvem a questão"

- "Moreirense - Benfica. Schmidt garante equipa em alta"

- "Sporting. Diomande sobe para 9,5 MEuro"

- "Euro 2024. Sorteio simpático"

O Jogo:

- "Famalicão 0 - 3 FC Porto. Abraço ao topo. Golos de Evanilson, Taremi e Francisco permitem ao Dragão colar-se à liderança"

- "Sporting. Fujimoto está no radar do Leão"

- "Moreirense - Benfica. 'Estamos muito fortes' - Roger Schmidt constata evolução mas espera dificuldades no Minho"

- "Braga - Estoril. Artur Jorge quer cavar um fosso. Técnico exige maturidade a Niakaté"

- "Farense - v. Guimarães. Jota dispara a vitória"

- "Euro 2024. Portugal estreia-se com a Chéquia. Quinas no grupo F, que também integra Turquia e seleção saída do play-off"

- "Ténis. Borges persegue o sonho na Maia"