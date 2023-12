PSD, Moreirense-Benfica e alojamento em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Entre as principais notícias que fazem manchete nos jornais nacionais desta segunda-feira, 4 de Dezembro, destaque para o PSD que proíbe condenados ou suspeitos de crimes nas listas de deputados, as rendas antigas que não podem subir mais do que a inflação em 2024 e o defronto entre o Moreirense-Benfica. Mas há mais, veja os restantes destaques:

Jornal de Notícias:

"PSD proíbe condenados ou suspeitos de crimes nas listas de deputados"

- "Liderança no vermelho. Moreirense 0-0 Benfica"

- "Braga. Estoril foi vítima da sexta reviravolta dos guerreiros do Minho"

- "Cibersegurança. Só investimento e formação protegem o Estado"

- "Abrantes. Tribunal iliba homem que recusou identificar-se perante a GNR"

- "Natal. Famílias vão gastar menos 24 euros em prendas"

- "Aquecimento. Portugueses aderem à tecnologia contra o frio"

- "Porto. Professores e alunos da António Nobre exigem obras"

Correio da Manhã:

- "Governo de saída abre guerra entre polícias. Diferença de rendimentos em relação à Judiciária"

- "Moreirense-Benfica (0-0). Liderança em risco com leões à espreita"

- "Sporting-Gil Vicente. 'Hoje temos mais estofo', Rúben Amorim"

- "FC Porto. Benfiquistas atacam dragão por 'penálti perdoado'"

- "SC Braga-Estoril (3-1). Minhotos voltam a dar a volta e vencem"

- "Advogados ganham 10,8 milhões de euros com falência do BES"

- "Murtosa. Dezenas na ria à procura de Mónica Silva"

- "Por ciúmes. Homicida em liberdade espanca ex-companheira"

- "Santarém. Cardíaca atendida à porta da urgência"

Público:

- "Rendas antigas não podem subir mais do que a inflação em 2024"

- "COP28: Ambição de Portugal nas energias renováveis exige digitalizar redes e simplificar licenças - Polémica: presidente da COP disse que 'não há ciência' que prove eficácia do fim dos combustíveis fósseis, depois corrigiu-se"

- "Há dez anos que é património da Humanidade: Com o azeite a dez euros, não está fácil seguir a dieta mediterrânica"

- "IA ao serviço de Israel: Habsora, a 'fábrica de assassínios em massa' em Gaza"

- "'Contas certas', a armadilha para iludir os portugueses [Artigo de opinião de Cavaco Silva]"

- "Opinião: Pedro Filipe Soares: 'Não serei candidato nas legislativas'"

- "Ana Gomes: 'PS precisa de uma rutura geracional e de mais exigência'"

Diário de Notícias:

- "Narcotráfico: 39 funcionários de portos e aeroportos detidos em três anos"

- "Bullying: Aos nove anos, Diana viu na escrita a forma de não continuar 'sozinha a um canto'"

- "Cultura: Entrevista a António Pinho Vargas: 'Houve uma política cultural própria da Guerra Fria'"

- "Legislativas: CDS acredita no regresso ao parlamento mesmo concorrendo sozinho"

- "PS: Núcleo duro de Costa cada vez mais inclinado para José Luís Carneiro"

- "Argentina: Milei em versão moderada convida Lula para a posse"

Negócios:

- "Donos de alojamento local têm de provar até dia 06 que as casas estão no negócio"

- "Conversa Capital, Nazaré da Costa Cabral: 'O OE tornou-se uma espécie de baldio. De terra de Ninguém'"

- "Marca Cosec vai acabar"

- "Portugal depende de portos galegos para ter eólicas 'offshore' até 2030"

- "Investidor privado: Banca: cuidados a ter nas operações 'online'"

- "Matérias-primas: Menos 'stocks' de café fazem prever subida de preços"

O Jornal Económico:

- "Fundo de Capitalização prevê investir 1,1 mil milhões de euros até 2025"

- "Portugal não tem 'fileira' capaz de equipar investimentos de energia 'offshore'"

- "Topo da Agenda: Dívida pública e taxas de esforço no crédito da casa dominam semana"

- "BCP vai integrar Índice Stoxx 600 a partir do dia 18"

- "Cinco portuguesas no top das escolas de negócios europeias"

- "Marta Garcia Haro:, gestora sénior da Sustainable Development Solutions Network: 'Pelo terceiro ano consecutivo há progressos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável'"

A Bola:

- "Moreirense-Benfica (0-0). Líder por pouco. Má exibição e nulo deixam águia à mercê do Sporting"

- "Sporting-Gil Vicente. 'Não é tudo azar. Falta qualquer coisa', Rúben Amorim"

- "SC Braga-Estoril (3-1). Nova reviravolta dos guerreiros do Minho"

- "FC Porto. João Mendes desponta"

- "Brasil. Palmeiras de Abel é virtual campeão"

- "Espanha. Barcelona-Atl. Madrid (1-0). Golo de João Félix derruba Simeone"

Record:

- "Moreirense-Benfica (0-0). Sem ideias. Águia escorrega e leão pode ser hoje líder isolado"

- "SP. Braga-Estoril (3-1). Novo vira minhoto"

- "Sporting-Gil Vicente. 'Temos mais estofo', Amorim vê equipa preparada"

- "FC Porto. O melhor Evanilson de sempre"

- "Espanha. Barcelona-Atl.Madrid (1-0). Félix cala Simeone"

- "Brasil. Abel a 1 ponto do título"

O Jogo:

- "Moreirense-Benfica (0-0). Bloqueado. Líder sem ideias não saiu do zero no Minho e pode ser ultrapassado pelos leões"

- "FC Porto. Evanilson dispara a marcar"

- "Sporting-Gil Vicente. Com o comando mesmo à mão"

- "Brasil. Abel Ferreira campeão virtual"

- "Braga-Estoril (3-1). Reação atómica"

- "Ténis. Sonho de Nuno Borges teve um final feliz. Maiato conquista Challenger em casa"