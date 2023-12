Conheça os destaques dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Avô predador condenado por 881 crimes. Apanha 16 anos por abusos e violações de três netas e de uma sobrinha-neta"

- "Salzburgo-Benfica. 'Lutaremos até ao último minuto', Schmidt"

- "Nápoles-Sp. Braga. Guerreiros querem fazer história"

- "Sérgio exige. FC Porto com foco total nos milhões"

- "Sporting. Gyokeres poupado para atacar dragão"

- "Saiba quanto vão aumentar as reformas e prestações sociais"

- "Crise política. Costa 'magoado' ataca PGR e Marcelo"

- "Alcochete. Polícia Marítima dá golpe na máfia da amêijoa"

- "Portaria. Portagens do interior e do Algarve com desconto de 30% em 2024"

- "Coimbra. Família intoxicada com almôndegas"

Público:

- "UTAO sem meios para avaliar custo de devolver anos de serviço a professores"

- "Cimeira do clima: Projeto de acordo descarta eliminação progressiva de combustíveis fósseis"

- "Farfetch pode despedir até 25% da força laboral"

- "Eleições: Açores disputam regionais um mês antes das legislativas"

- "Apoio à Ucrânia: Ameaça de veto húngaro ensombra cimeira da UE"

- "Hospitais: Presidente do Santa Maria sai em rutura com modelo das ULS"

- "Abusos sexuais: Igreja recebeu quatro pedidos para indemnizar vítimas"

- "Balanço: 2023 foi um ano de otimismo cauteloso no mercado da arte"

- "Lisboa: Canal de denúncias da câmara recebeu total de 133 queixas num ano"

Jornal de Notícias:

- "Portugueses que vencem doenças castigados nos seguros e créditos"

- "Passageiros do Metro do Porto elogiam 'luxo' das novas carruagens"

- "Champions: Dragões a um passo, Braga luta pela sobrevivência e Benfica pela honra"

- "Liga: Candidatos ao título não estavam tão próximos há 15 anos"

- "António Costa 'magoado' com Marcelo e procuradora mas diz não ser 'rancoroso'"

- "Norte: Roubaram cem carros para vender às peças"

- "Urgências: Duas crianças obrigadas a ir de Guimarães a Lisboa"

- "Música: North Festival reforçado com Myke Towers"

Diário de Notícias:

- "Pedro Nuno Santos. Galamba escutado por quatro anos: 'Não acho normal. É importante que haja uma boa justificação'"

- "Influencer: Primeiro-ministro e procuradora-geral num choque que 'não havia necessidade'"

- "Objeção de consciência: Um direito ou uma arma para braço-de-ferro contra as leis?"

- "SCUT: Autoestradas do interior e Algarve ficam mais baratas em 2024"

- "Arbitragem: Artur Soares Dias nomeado para Melhor Árbitro do Mundo em 2023"

- "Marta Pereira da Costa: 'Quero que a guitarra portuguesa seja conhecida mundialmente'"

Jornal i.

- "irreversível"

- "Inteligência artificial. As máquinas da verdade"

- "OCDE prevê cortes de 30% dos postos de trabalho em Portugal"

Negócios:

- "Saudi Telecom entra na corrida pela Meo"

- "Metade das vendas no retalho são feitas em promoções"

- "Indústria: Chineses vão investir 180 milhões numa fábrica em Águeda"

- "Fundos nacionais perdem mais de meio milhão em três meses"

- "Radar África. Angola: General Electric paga silêncio da Aenergy"

- "Portugal está a pagar menos juros da dívida do que há um ano"

- "Atividade económica mais dependente das importações"

O Jornal Económico:

- "Engie e Marubeni querem continuar a explorar central a gás natural em Gondomar"

- "Saudistas acionistas da Telefónica entram na corrida à Altice Portugal"

- "COP28 termina com promessa de fundo com 46 mil milhões de euros para enfrentar crises humanitárias"

- "Augusto Mateus alerta para armadilha das exportações brutas e defende impostos alinhados com a Europa"

- "Forbes debate hoje os grandes temas do futuro no Pestana"

- "Topo da Agenda: ZEW na Alemanha e inflação nos EUA"

- "ISCTE prepara executivos para IA nos negócios"

Record:

- "Salzburgo-Benfica. Costas quentes. Schmidt garante que tem total confiança do presidente"

- "Sporting. Coates renova aos 30 jogos"

- "FC Porto. Dragão à caça de 12,4 MEuro. Apuramento na Champions dá encaixe financeiro vital"

- "Arábia Saudita. CR7 chega aos 50 golos"

- "Nápoles-Sp. Braga. Artur Jorge sonha com os oitavos: 'Queremos continuar a fazer história'"

A Bola:

- "Salzburgo-Benfica. Chega de conversa. Schmidt defende exibições do Benfica"

- "Nápoles-SC Braga. Ambição sem limites"

- "FC Porto. 'Shakhtar vai lutar pela pátria', Paulo Fonseca"

- "Sporting. Ivokovic defende Ádan"

- "Boavista. Petit bateu com a porta, Daniel Ramos pode ser o sucessor"

O Jogo:

- "Nápoles-Braga. Última chamada. Artur Jorge: 'Temos de acreditar: é de tudo ou nada'"

- "Salzburgo-Benfica. Roger Schmidt: 'Estamos no melhor momento da época'"

- "FC Porto. 'Eva' ataca recorde. Pode tornar-se o melhor marcador dos dragões numa fase de grupos no séc. XXI"

- "Sporting. Chelsea em Lisboa para ver Gyokeres"

- "Boavista. Petit sai em rutura com a SAD"

- "Conferência O Jogo. Um marco para o futebol feminino. Técnicas, jogadoras e figuras do desporto discutiram presente e futuro no Marco de Canaveses"