Cardeal Tolentino na lista dos "ilustres portugueses", diz Diocese do Funchal

A Diocese do Funchal afirmou hoje que com a atribuição do Prémio Pessoa 2023, o cardeal José Tolentino Mendonça passa a integrar a lista dos "ilustres portugueses".

Na sua página oficial, a diocese salienta que este madeirense faz parte dos que "ao longo de décadas se distinguiram na vida científica, artística ou literária nacional".

"A diocese do Funchal saúda a atribuição do Prémio Pessoa 2023 ao senhor cardeal D. José Tolentino Mendonça", lê-se na nota publicada.

Os responsáveis da comunidade católica madeirense, recordam que Tolentino Mendonça, "nascido na Madeira e membro do seu presbitério até à ordenação episcopal, é um verdadeiro intérprete não apenas do ser madeirense como também do espírito português".

"E, sobretudo, depois de assumir as funções de prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, expressão do universalismo que caracteriza a Igreja Católica", complementa.

Na opinião da diocese, "com esta atribuição, passa a integrar a lista de ilustres portugueses que ao longo de tantas décadas se têm distinguido na vida científica, artística ou literária nacional", acrescentando ser "uma honra contar com ele entre os seus filhos ilustres".