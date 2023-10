Trabalhadores da RTP iniciam hoje uma greve de sete dias

Os trabalhadores da RTP cumprem hoje o primeiro de sete dias de greve em protesto contra a falta de progressão nas carreiras e de aumentos, anunciou o sindicato Sinttav, na quinta-feira.

Assim, de acordo com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (Sinttav), "na sequência de uma greve ao trabalho suplementar na RTP que já retirou do ar vários programas da grelha informativa da estação" a entidade enviou "à administração da empresa, um pré-aviso de greve com a duração de sete dias, iniciando-se às 00:00 horas de dia 14 [hoje] e terminando às 23:59 de dia 20 de outubro", lê-se na mesma nota.

O Sinttav explicou que "esta greve surge após a decisão do Conselho de Administração da RTP, em fazer apenas 53 reenquadramentos profissionais (progressões de carreira) num universo de 1.800 trabalhadores, não proceder a qualquer aumento intercalar para combater a inflação, contrariando as indicações do próprio Governo, e recusar sequer negociar estas matérias com os sindicatos".

Segundo a estrutura sindical, os trabalhadores estão "fartos de uma situação aberrante, que consiste no facto de uma empresa pública como a RTP, não ter sequer um procedimento de avaliação de desempenho e de promoções", indicando ainda que, no canal público, "abunda repetidamente o recurso à precariedade laboral e à falta de transparência na gestão de recursos humanos".

A paralisação, prevê, tem "o potencial de afetar fortemente o serviço público de media", contando ainda com a adesão de outro sindicato.

A greve ao trabalho suplementar convocada pelo Sinttav teve início a 05 de outubro, por tempo indeterminado.

Hoje também é notícia:

MUNDO

Israel deu até hoje aos residentes do norte da Faixa de Gaza para irem para o sul, "para a sua própria segurança e proteção", ameaçando lançar uma incursão terrestre de "força significativa" naquele enclave palestiniano controlado pelo Hamas.

A ordem de deslocação, cujo prazo estabelecido por Israel foi de 24 horas, implica a retirada de 1,1 milhões de pessoas do norte de Gaza e surge na sequência do estado de guerra declarado por Telavive após a ofensiva surpresa do Hamas contra o território israelita no fim de semana passado.

As reações da comunidade internacional foram imediatas, nomeadamente da ONU e do seu secretário-geral, António Guterres, que pediu a anulação da ordem, referindo que "até as guerras têm regras".

"Mover mais de um milhão de pessoas através de uma zona de guerra densamente povoada para um local sem comida, água ou alojamento, quando todo o território está sob um cerco, é extremamente perigoso e, em alguns casos, simplesmente não é possível", reforçou.

Também várias organizações não-governamentais (ONG) insurgiram-se contra tal ordem, como foi o caso da Amnistia Internacional que admitiu que esta medida pode equivaler a uma deslocação forçada da população civil e como tal "uma violação do direito internacional humanitário".

O Hamas rejeitou o ultimato de 24 horas dado pelo exército israelita.

A Faixa de Gaza tem cerca de 2,3 milhões de habitantes, sendo um dos territórios mais densamente povoados do mundo.

LUSOFONIA E ÁFRICA

A Assembleia Nacional de Angola realiza hoje uma sessão plenária extraordinária para apreciar a proposta de destituição do Presidente da República, João Lourenço, apresentada quinta-feira pela UNITA (maior partido da oposição).

A marcação da reunião plenária foi anunciada sexta-feira no final de uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia Nacional de Angola.

A iniciativa do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) foi publicamente anunciada em julho deste ano, apresentando como fundamentos a violação grave da Constituição da República, por atentado contra o Estado Democrático de Direito, por meio da subversão de regras de execução orçamental, da economia de mercado e do sistema republicano, bem como por prática de corrupção, peculato, tráfico de influências e reiterada prática de nepotismo.

Caberá ao plenário aprovar por votação secreta uma resolução sobre a matéria, por maioria de dois terços dos deputados em efetividade de funções, sendo que o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder) detém a maioria dos lugares no parlamento.

Caso seja aprovada, a petição de procedimento deve ser enviada ao Tribunal Supremo, para eventual processo criminal, e ao Tribunal Constitucional para verificar a conformidade do processo deliberado pela Assembleia Nacional.

CULTURA

Dino D'Santiago, Omar Souleyman, Pedro Mafama, Sam The Kid, Pongo e as Batucadeiras das Olaias estão entre os artistas do cartaz do festival Iminente, que acontece hoje e domingo no Terreiro do Paço, em Lisboa, com entrada gratuita.

O cartaz deste ano junta todas as comunidades que têm trabalhado com a organização ao longo dos anos, bem como vários artistas que estão desde a primeira edição, em 2016 em Oeiras, com o festival.

O cartaz musical inclui Ferro Gaita, Omar Souleyman, Pedro Mafama, Batucadeiras das Olaias, Rita Vian, Sam The Kid, Pongo, Dino D'Santiago, Fado Bicha, Branko, La Família Gitana, Rome Streetz e T.W.A., entre muitos outros.