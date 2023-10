Quase 1.800 mortos em Gaza em sete dias

Pelo menos 1.799 pessoas foram mortas em ataques israelitas na Faixa de Gaza desde o início da guerra desencadeada pelo ataque sangrento do Hamas contra Israel, a 07 deste mês, informou hoje o Ministério da Saúde palestiniano.

Num comunicado, o ministério afirmou que entre as vítimas mortais estão 583 crianças e 351 mulheres, enquanto mais 7.000 pessoas ficaram feridas.

Gaza está à beira do colapso depois dos bombardeamentos israelitas que ocorrem desde sábado, somando-se a esta situação a escassez de alimentos, combustível, eletricidade ou medicamentos devido ao cerco total ao enclave que Israel impôs após o ataque do Hamas no sábado contra o Estado judeu, que causou a morte de pelo menos 1.300 pessoas em Israel.