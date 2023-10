Tesouro descoberto em glaciar vendido em leilão em França

Esmeraldas e safiras, descobertas no maciço do Mont-Blanc meio século depois da queda de um avião indiano, foram vendidas em leilão esta quarta-feira em Chambéry, no leste de França, sem atingirem valores elevados.

O tesouro Bossons foi descoberto há dez anos no glaciar com mesmo nome, por um jovem montanhista de Saboia.

As autoridades estabeleceram a ligação com o Kangchenjunga, um Boeing 707 da Air India, que caiu na área em 1966.

Sem nenhum herdeiro a reclamar o tesouro, as pedras preciosas foram divididas, conforme prevê a lei, entre o descobridor e a cidade de Chamonix (Alta Sabóia) onde se encontra o glaciar.

Na altura, cada lote estava avaliado em 150 mil euros.

Foi a parte do descobridor que foi vendida em leilão, sendo que o lote de Chamonix está exposto no seu museu de cristal.

A venda atraiu cerca de 40 pessoas à casa de leilões e mais de 300 'online'.

Mas, no final das contas, rendeu pouco mais de 25.000 euros.

Uma pedra de jadeíta indiana, cujo preço era de 150 euros, foi vendida por 1.100 euros, referiu a agência France-Presse (AFP).