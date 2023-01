Convulsão no Governo continua

Bom dia. Continuam as convulsões no Governo da República, com mais um governante nomeado, empossado e despedido em um dia. E, tal como mostram os jornais, a situação pode não ficar por aqui. A imprensa de hoje também acompanha o luto na Igreja Católica e até já dá conta de que o actual Papa Francisco vai seguir o exemplo do recentemente falecido Bento XVI.

No semanário Expresso:

- "Marcelo dá um ano a Costa para salvar a legislatura"

- "Luís Montenegro reúne estrategas do PSD para tentar acelerar oposição"

- "Pedro Nuno Santos ganha margem para liderar sucessão dentro do PS"

- "89% dos portugueses exigem ao Governo investimento na habitação"

- "Portugal com duas novas regiões. Lisboa dividida em três"

- "Teses de mestrado à venda na internet por 800 euros"

- "Após cinco mortes, médicos alertam: 'Há epidemia de trotinetas nas urgências'"

- "Advogados de Alexandra Reis admitem falhas na indemnização"

- "Fisco ficou com 50% do valor pago à ex-secretária de Estado"

- "Entrevista ao namorado de Paula Rego: 'A Paula dizia que em Portugal era republicana e monárquica em Inglaterra'"

- "Alterações climáticas. 2022 foi o ano de todos os extremos: calor, seca e chuva"

- "Reportagem: Em que condições Lula vai governar o Brasil"

- "TAP pública contratou mais e paga melhor a diretores"

- "Putin ordena cessar-fogo na Ucrânia"

- "'Guerra' foi a palavra do ano em 2022"

- "Agricultores protestam"

- "Cabaz atinge valor mais alto do último ano"

No Correio da Manhã:

- "Justiça investiga pagamentos ilegais. Extraída certidão que visa ex-secretária de Estado"

- "Manchete do CM provoca demissão"

- "Marcelo disse que governante tinha limitação política"

- "Marido livra Carla Alves de devolver 68 mil euros à Câmara de Vinhais"

- "Schmidt irritado: 'O que Enzo fez é inaceitável"

- "Fogo em prédio de Lisboa. Casal e filha de cinco anos presos e inanimados no elevador"

- "Tragédia em Mangualde. Idosos carbonizados em incêndio que começou no quadro elétrico"

- "Acidente em Braga. Menina vê mãe morrer esmagada"

- "FC Porto. Ronaldo quer levar Pepe para a Arábia"

- "Leão apresenta Tanlongo"

- "Funeral no Vaticano. Francisco elogia Bento XVI e dá a entender que também pode resignar"

- "Viseu. Professor de jiu-jitsu abusa de aluna menor"

- "Escolas. Acabam exames para concluir o ensino secundário"

- "No aeroporto de Lisboa. Fotografa cartões para burlar na 'Net'"

No Público:

- "Secretária de Estado demite-se após empurrão de Marcelo"

- "Cartas e ensaios: A essência de Virginia Woolf em três volumes de dispersos"

- "Putin anuncia primeira trégua em dez meses"

- "Covid-19: Vacina e uma infeção prévia dão proteção até oito meses"

- "Finanças públicas: Dívida: só nos ratings é que Portugal não é igual a Espanha"

- "MAC/CCB: Berardo interpõe nova providência cautelar e Governo contra-ataca"

- "60 mil assistiram: No funeral simples de Bento XVI pediu-se a canonização do Papa emérito"

- "Educação: Portugal passa a ser um dos poucos países sem exames de conclusão do secundário"

No Jornal de Notícias:

- "Marcelo 'demite' secretária de Estado"

- "Desfibrilhadores instalados nas ruas chumbam nos testes"

- "Funchal: Ex-padre acusado de abuso sexual de menor está em fuga"

- "Porto: Mais de 300 detenções num ano por tráfico na zona da Pasteleira"

- "Mangualde: Incêndio mata dois idosos dentro de casa"

- "Benfica: Schmidt critica Chelsea por tentativa falhada de levar Enzo"

- "Braga: Capitão Horta bisou na goleada (0-4) ao Santa Clara"

No Diário de Notícias:

- "António Barreto: 'O PS está a viver uma má compreensão da ética republicana'"

- "Demissão: Marcelo tirou o tapete a Costa e à nova secretária de Estado"

- "Violência no Exército: O terror de uma rapariga que sonha ser militar: 'A minha vida tornou-se num inferno'"

- "Ucrânia: Putin decreta trégua. 'Hipocrisia' e 'propaganda', diz Kiev"

- "Exposição: O amor capturado pela lente de Eduardo Gageiro"

- "O adeus a Bento XVI com apelos dos fiéis para que seja santo"

No Negócios:

- "Taxa de IMI desce em 50 concelhos"

- "A nova vida das aldeias abandonadas"

- "Economia chega a 2023 com a sombra da recessão"

- "Os desafios do novo CEO da Mota-Engil"

- "Aethel vai avançar com uma siderurgia verde em Portugal"

- "Agricultura: Secretária de Estado demite-se ao fim de 24 horas"

No Jornal Económico:

- "Novobanco prevê lucros de quase 800 milhões em 2023"

- "Governo remodelado não resiste um dia sem nova demissão"

- "Greve nos portos já está a provocar falhas de bens nos supermercados"

- "CTT arrisca pagar renda em duas 'sedes' caso TAP não se mude para o Parque das Nações"

- "Construção: Portas a caminho do 'board' da Mota-Engil como administrador não-executivo"

- "Mercado de trabalho: Há vários países europeus a aumentar o salário mínimo mais do que Portugal"

- "Função Pública: IEFP faz disparar recibos verdes no Estado que já superam as 17 mil prestações de serviço"

- "Privatização: Gestora de fundos Oxy Capital é um dos candidatos à compra da Efacec"

No A Bola:

- "Enzo fora de jogo. Benfica recebe hoje Portimonense sem contar com o médio argentino"

- "Rui Costa mantém-se intransigente. Acordo por Euro120 M ou não há negócio com o Chelsea"

- "Sporting. Edwards e Porro aumentados se ficarem em Alvalade"

- "FC Porto. Ronaldo quer Pepe nas Arábias"

No Record:

- "'Fico até que o corpo me deixe', Coates recebeu o Record de Ouro pelos 300 jogos no Sporting"

- "'Estão a deixar Enzo maluco', Schmidt critica Chelsea... e o jogador"

- "'Viagem à Argentina foi inaceitável', Schmidt"

- "Colecionador de recordes. Conceição com objetivo extra frente ao Casa Pia"

- "Santa Clara-SP Braga (0-4). Ricardo Horta volta a bisar"

E no O Jogo:

- "Benfica - Portimonense: Com a transferência do médio atada, Rafa de fora, algarvios pela frente e leões no horizonte, alemão encara teste duro: Dor de cabeça"

- "FC Porto: Fábio Cardoso aparece e cresce -- Veron está para durar"

- "Santa Clara -- Braga 0-4: Mais uma teoria da confirmação"

- "Sporting: Tanlongo no 'maior clube de Portugal'"