Saída de Alexandra Reis da TAP domina as capas dos jornais nacionais

A secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, apresentou ontem o pedido de demissão, solicitado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, divulgou a tutela. Alexandra Reis esteve envolvida nos últimos dias numa polémica relacionada com a TAP, após o Correio da Manhã ter noticiado no sábado que esta recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos. Meses depois, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV).

O assunto faz manchete em quase todos os jornais generalistas portugueses, esta quarta-feira, 28 de Dezembro.

Saiba que outros assuntos estão em destaque na imprensa nacional:

Público:

- "Cresce pressão sobre Alexandra Reis e Marcelo e Costa abrem porta de saída"

- "Qatar - Ex-conselheiros da Casa Branca recrutados para segurança desportiva"

- "'Vistos gold' - Empresas que foram criadas fecharam ao fim de poucos anos"

- "Susi Dennison - Entre EUA e China "a Europa não vai querer escolher"

- "Educação - Professores voltam a fazer greve no início de Janeiro"

- "Balanço - Mercado dos leilões de arte bateu o recorde em 2022"

- "Estereótipos - Os homens não choram, não dançam, não se se beijam. Pelo menos, nos filmes"

- "Toponímia - Onde estão as ruas do Porto e Lisboa com nomes de mulheres? Quase em lado nenhum"

Jornal de Notícias:

- "Cinco gestores da TAP renunciaram desde 2020"

- "Líder dragão acende 85 velas - Pinto da Costa dedicou quase metade da sua vida ao F. C. Porto"

- "Superior alerta que inflação trava novas residências para estudantes"

- "Marcelo acusado de nada fazer para evitar incêndios"

- "Sporting liderou lista dos adeptos proibidos de ir a estádios na época passada"

- "Viseu - Centro de crianças vítimas de maus-tratos fechou"

- "Espanha - Alimentos básicos isentos de IVA em 2023"

- "Cinema - 'Avatar' é o recordista de bilheteira"

- "Sérgio Conceição iguala Pedroto se conseguir ganhar ao Arouca"

Diário de Notícias:

- "Saída de Alexandra Reis da TAP vai custar 725 mil euros à conta da tributação autónoma"

- "'Nevão do século' pintou de branco os Estados Unidos"

- "ERC em guerra com inspeção da saúde sobre liberdade de expressão"

- "Inovação - Rede social da educação promete ajudar professores com 'stress' e 'burnout'"

- "Aforro - Como rentabilizar poupanças em tempos de incerteza económica"

- "'Ranking' - Lisboa é a quarta melhor cidade do mundo para os expatriados"

- "'Réveillon' - Dias para começar o ano com alto nível"

Inevitável:

- "TAP. Afinal, ninguém sabia de nada"

- "O mistério da via verde"

- "'Fala muito bem, mas não faz nada'. Marcelo confrontado em Murça"

- "Finanças pessoais. Arranque o novo ano com as contas em ordem"

- "Ucrânia. Impasse no campo de batalha, oligarca morre misteriosamente"

- "Lisboa. Operação policial no bairro da Horta Nova após três feridos"

- "Direito de resposta da eurodeputada socialista Isabel Santos"

Negócios:

- "Medina assina cheque para a TAP após escusa da secretária de Estado"

- "Grandes empresas antecipam uma retração económica"

- "BCP cobra mais por contas a descoberto"

- "Governo espanhol tira IVA a pão, leite e ovos"

- "Sustentabilidade 20|30 - Margarida Couto, presidente do Grace: 'As empresas têm de estar muito atentas' aos direitos humanos"

- "Impostos - Novo SIFIDE abrange investimento já realizado"

- "Turismo - Hotel onde Estado pôs 3 milhões sem comprador"

- "Fintech - Sueca Klarna quer ser uma comunidade de consumo"

O Jogo:

- "Conceição dispensa verbos de encher no mercado de janeiro: 'Contratar, só quem não deixe dúvidas'"

- "Especial Pinto da Costa: 85 anos de uma vida a vencer"

- "Benfica - Alcaraz para suceder a Enzo"

- "SAD espera oferta de 130 milhões pelo campeão mundial"

- "Milan também na corrida por Schjelderup"

- "Sporting - 60 MEuro blindam Rodrigo Ribeiro"

- "Leões atrás da 14.ª vitória consecutiva frente ao Paços"

- "Braga - Pedreira faz 19 anos no dia da receção aos encarnados e Alan deixa desejo: 'Ganhar ao Benfica seria uma bela prenda'"

- "V. Guimarães - Vice-presidente do Vitória assume que extremo é para devolver no verão - Mikey é sol de pouca dura"