Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Bom dia, saiba quais são os títulos dos jornais desta terça-feira, 27 de Dezembro.

No Correio da Manhã:

- "Governante recusa devolver 500 mil euros"

- "Alexandra Reis tinha pelouro dos recursos humanos"

- "Acompanhou processo de despedimento na empresa"

- "Mulher de Medina era diretora jurídica da transportadora"

- "Tenta anular casamento gay de pai idoso e doente"

- "Crime bárbaro no Seixal: Mata a mulher no duche"

- "'Ela não abre os olhos' - CM revela conversa de mãe de Jéssica para INEM"

- "GNR reconstruiu morte de Claudisabel"

- "Chuva forte ameaça fim de ano"

- "Casal queixa-se de casa fria a Marcelo"

- "Morreu o homem da Expo 98"

- "Benfica: Cirurgia ocular salva carreira de Enzo"

- "Sporting: Amorim acredita no título"

- "FC Porto: Pepe guardado para 2023"

- "Maioria das câmaras mantém taxas de IMI"

- "Nove mortos e mais de 470 feridos na estrada"

- "Queixa de assédio moral a jornalistas"

No Público:

- "1949-2022 António Mega Ferreira - O gestor cultural que vivia para escrever"

- "Marcelo e Governo questionam indemnização paga pela TAP"

- "2022 - Aposentação de 782 médicos é recorde desde 2012"

- "Educação - O pequeno sindicato que não dá tréguas ao ministro"

- "Balanços e antevisões: 'A década passada não foi uma década normal' [Entrevista Cristina Casalinho, antiga responsável do IGCP]"

- "Invasão - Ucrânia propõe cimeira de paz para o final de Fevereiro"

No Jornal de Notícias:

- "Câmaras exigem fim das isenções automáticas de IMI"

- "Há cinco maternidades com apenas um obstetra na passagem de ano"

- "Polícia de proximidade ataca preconceitos"

- "Ciúmes doentios levam marido a degolar mulher"

- "Polémica - Governo pede explicação à TAP sobre o meio milhão pago a Alexandra Reis"

- "Liga - Braga vai tentar pôr travão a Benfica invicto"

- "António Mega Ferreira 1949-2022: 'O tipo que fez essas coisas todas na cultura'"

No Diário de Notícias:

- "'Estado social não aguenta uma política migratória de portas abertas' [Ana Rita Gil, especialista em direitos dos migrantes]"

- "O adeus a Mega Ferreira (1949-2022): 'A posteridade é-me completamente indiferente'"

- "TAPGATE - Secretária de Estado diz ter cumprido a lei, Medina e Pedro Nuno esperam versão da TAP. PR pede esclarecimento"

- "Carreiras especiais - Só 10% dos polícias e guardas vão ter aumentos acima dos 100 euros"

- "Adeus covid - Para os hospitais, o campeonato da gripe começa agora"

- "Miguel Guilherme: 'Tento pensar pouco em como resolver a cultura, penso antes em fazer o melhor que posso'"

- "Roteiro cultural - Uma visita guiada à presença africana em Lisboa"

- "Transferências - Ronaldo, Félix, Leão, Rúben Neves e Raphael Guerreiro: os mundialistas que agitam o mercado"

No Inevitável:

- "Caso TAP. Alexandra Reis afasta devolução da indemnização"

- "Ucrânia. Os comandantes que viraram a maré contra o Kremlin"

- "António Mega Ferreira (1949-2022) - A Expo 98 teve muitos arquitetos, mas só um artífice"

- "Mercado automóvel. 'Tempestade perfeita' deixa clientes à espera"

- "Cartografia. Europa pode deixar de ser o centro do mapa-múndi"

- "Chuva regressa em força amanhã e dá tréguas no fim de ano"

- "Combustíveis. Gasóleo e gasolina com tendências diferentes"

- "China. Aprender a viver no (novo) normal e com covid-19"

No Negócios:

- "Entradas em bolsa registaram queda de 45% a nível global"

- "Família do Euro vai receber um novo membro - Croácia adota moeda única a 1 de janeiro"

- "Portugal obrigado a 'esforço extra' com novas regras orçamentais"

- "Radar África - Angola avança com venda parcial dos aeroportos"

- "Bem-estar - Horários e pouco tempo penalizam qualidade de vida"

- "Autoestradas - Donos da Brisa compram ações a minoritários"

- "Reciclagem - Micronipol cresce quase 50% com Fundo Explorer"

No O Jogo:

- "FC Porto - Taremi dispara na Europa"

- "Félix vai mudar-se para Inglaterra"

- "Benfica - Saída de Enzo em janeiro ganha força"

- "Sporting - Mateus Fernandes do berço a Alvalade"

- "Braga - Artur Jorge tem 'Pedreira' da sorte contra os grandes"

- "Hóquei em patins - Ricardo Aires, treinador azul e branco apaixonado pelo projeto: 'Temos raça de adepto portista'"

- "Receção de amanhã ao Arouca terá mais de 40 mil nas bancadas do Estádio do Dragão - Loucura pelo último jogo do ano"

No Record:

- "Enzo pode bater Félix"

- "Jorge Mendes vai apresentar proposta Record às águias"

- "Colossos europeus avançam já e pagam mais do que a cláusula de 120MEuro"

- "Record ouviu jogador na sua cidade: 'Saída? Não sei de nada. Estou focado no Benfica'"

- "'Temos um jogo importante nos próximos dias'"

- "Médio chega hoje mas pretende passar o ano na Argentina"

- "Otamendi avisou estar pronto para Braga"

- "Schjeldrup mais perto"

- "Estoril - Ignacio Beristain: 'Queremos Veríssimo muitos anos'"

- "Sporting: Essugo no caminho das estrelas"

- "Ganha protagonismo no meio-campo aos 17 anos"

- "Confirmado - Talongo começa a treinar dia 1"

- "FC Porto: Diogo Costa reassume baliza"

E, por fim na A Bola:

- "Andreas Schjeldrup é diamante por lapidar"

- "Selecionador da Noruega e Maniche avaliam jovem alvo do Benfica"

- "'Tem sido dos jogadores que mais talento mostra no futebol da Dinamarca. Será excelente contratação' - diz Maniche, antigo glória dinamarquesa das águias"

- "'Não acredito que o Benfica queira Andreas para ser decisivo já. Acredito que está a contratá-lo para ser decisivo dentro de um ano', afirma Stale Stolbakken, selecionador norueguês"

- "Enzo chega hoje e diz que só pensa no jogo do Braga"

- "Falará com Rui Costa e vai saber em que pé está a possível transferência para um 'tubarão' europeu"

- "Kika Nazareth: 'Já chorei muito pelo Benfica'"

- "Prodígio da equipa feminina dos encarnados dá a cara: 'Ser campeã no estádio da Luz foi o dia mais feliz da minha vida'"

- "Sporting: Ugarte tem renovação planeada para janeiro"

- "FC Porto: Diogo Costa volta à baliza dos dragões"