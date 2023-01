Montenegro diz que "não é bom para país" que executivo tenha "pesos políticos negativos"

O presidente do PSD considerou hoje que "não é bom para o país" que o Governo tenha "pesos políticos negativos", afirmando que se fosse primeiro-ministro não teria convidado a secretária de Estado da Agricultura para o executivo.

"Creio que qualquer português entende que não é bom para o governo, nem é bom para o país, que o governo tenha pesos políticos negativos", defendeu Luís Montenegro.

O líder social-democrata falava aos jornalistas na Assembleia da República, momentos antes de a secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, ter apresentado a sua demissão por entender não dispor de "condições políticas e pessoais" para iniciar funções, um dia após a tomada de posse.

"Se eu fosse primeiro-ministro não tinha convidado uma pessoa nestas condições", considerou Luís Montenegro, depois de ter sido questionado pelos jornalistas se a secretária de Estado da Agricultura deveria sair do executivo.

Montenegro foi interrogado sobre as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que considerou hoje que a secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, "tem uma limitação política", pelo caso judicial que envolve o marido, e deveria ajuizar se tem condições para se manter em funções - antes de ser conhecida a sua demissão.

"O que vem reforçar o que tem sido a nossa mensagem segundo a qual o primeiro-ministro está sem capacidade de recrutamento e sem capacidade de aferir as condições em que os membros do governo exercem a sua função", defendeu.

Na opinião do líder do PSD, "mais uma vez o senhor primeiro-ministro tem de avaliar as condições em que os membros do governo se encontram, nomeadamente, para exercer com autoridade política que é necessária, o seu mandato"

"Já tínhamos alertado para a circunstância do ministro das Finanças [Fernando Medina] que está desprovido dessa autoridade e desse ponto de vista ser manifestamente um peso morto no governo", frisou.

O Correio da Manhã noticiou hoje o arresto de contas conjuntas que a nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tem com o marido e ex-autarca de Vinhais, Américo Pereira, informação divulgada menos de 24 horas depois da tomada de posse da governante.

O Ministério Público acusou de vários crimes e mandou arrestar bens do advogado e antigo autarca socialista, que saiu da liderança do município em 2017, num processo de mais de 4,7 milhões de euros que tem mais três arguidos.

Em causa estão vários negócios celebrados entre 2006 e 2015, que envolvem também uma sociedade, um empresário e o reitor do antigo seminário deste concelho do distrito de Bragança.

De acordo com a investigação, foram detetadas nas contas do casal ao longo de vários anos divergências entre os valores depositados e declarados.