Chumbada moção de censura da Iniciativa Liberal

A Assembleia da República chumbou hoje a moção de censura ao Governo apresentada pela Iniciativa Liberal com os votos contra do PS, PCP e Livre e as abstenções do PSD, BE e PAN.

O Chega foi o único grupo parlamentar a acompanhar a Iniciativa Liberal no voto favorável à moção de censura ao Governo.

Os dois deputados únicos dividiram-se entre a abstenção e o voto contra. Rui Tavares, do Livre, votou contra e Inês Sousa Real, do PAN, absteve-se.

"A moção de censura teve 19 votos a favor, 126 contra e 79 abstenções e, portanto, foi rejeitada", anunciou o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

No final da votação, a bancada do PS levantou-se para aplaudir durante largos segundos.