Polémicas com a TAP e perspectivas para 2023 em destaque na imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Governo autorizou prémio de 500 mil"

- "Marcelo diz que só havia uma solução e concorda com a demissão da ex-secretária de Estado do Tesouro"

- "TAP informou Ministério de Pedro Nuno Santos da indemnização a Alexandra Reis"

- "Morreu a voz da mala de cartão"

- "Condutor alcoolizado choca com Claudisabel"

- "Tragédia na A2: Automobilista com resultado positivo no teste feito pela GNR"

- "Doentes mês e meio sem receber baixas"

- "Rusga musculada da polícia trava tiroteio no Ano Novo"

- "Medição de audiências de televisão em risco"

- "Valor das avaliações bancárias das casas volta a subir"

- "Bento XVI - O Papa que explicou o segredo de Fátima"

- "Portugal já ganhou jackpot de 2.518 milhões"

- "Benfica quer blindar Enzo por 150 milhões"

- "Dragão na chama de Taremi"

- "Diz Rúben Amorim: 'Equipa recuperou a fome de ganhar'"

Visão:

- "2023 Como enfrentar o risco de recessão"

- "Tudo o que precisa de saber para preparar um ano que promete grandes desafios, mas que também traz sinais de alegria e de esperança"

- "Imobiliário - Os preços e as novas tendências"

- "Guia - Concertos, filmes, séries, livros e exposições que vêm aí"

Sábado:

- "Como ganhar dinheiro em 2023 - Guia especial com as respostas para fazer as escolhas certas"

- "André Pestana - Quem é o sindicalista que lidera a guerra dos professores"

- "Reportagem - As histórias incríveis de quatro mulheres-caçadoras"

Público:

- "Caso TAP - Maioria absoluta de Costa é recordista em demissões"

- "PS apreensivo. Marcelo abre a porta a mais saídas"

- "Regiões ganham força na gestão dos fundos europeus para a agricultura"

- "Impostos - Quem trabalha e paga casa ao banco vai poder reter menos IRS"

- "1948-2022 - Morreu Linda de Suza, símbolo da emigração portuguesa"

- "O ano em revista: 'As alterações climáticas já são parte do xadrez geoestratégico' - Em entrevista, o geofísico Filipe Duarte Santos analisa os impactos da guerra na energia e antevê o que esperar em 2023"

Jornal de Notícias:

- "Há cada vez mais portugueses com chuva dentro de casa"

- "F. C. Porto 5-1 Arouca - Três vezes Taremi"

- "Sporting - Amorim acredita que Porro só sai pela cláusula de rescisão"

- "Polémica da TAP - Governo já soma oito saídas em nove meses"

- "Hospitais - Atendimentos nas urgências disparam face ao ano passado"

- "Burlas - Compravam automóveis a crédito mas não pagavam"

- "Universidade - Professores contratados sem subsídio de Natal"

- "Festa nas ruas - Muito fogo e diversão gratuita no réveillon"

- "1948-2022 - Linda de Suza, a icónica voz da 'Mala de cartão'"

Diário de Notícias:

- "Portugal e a Europa em 2023 - O ano de todos os cortes"

- "Entrevistas - António Horta Osório, gestor e antigo banqueiro, aponta metas económicas e deixa avisos sobre a necessidade de conter a inflação, numa altura em que o poder de compra, poupança e crescimento vão continuar a encolher"

- "João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, identifica oportunidades na política externa portuguesa e destaca a CPLP"

- "Países à lupa - 'Outlook The Economist' - O mundo em números"

Inevitável:

- "Ano novo, preços novos. Prepare a sua carteira"

- "TAP. Sindicatos exigem demissão da administração"

- "20 meses após o ataque jihadista, Palma renasce"

- "Linda de Suza. A emigrante que deu voz aos portugueses longe de casa"

- "Novas regras para fumadores afetam pelo menos 17% da população"

- "Ucrânia. Civis fogem de Kherson após fogo de artilharia"

- "Maré de casos de covid-19 obriga China recorrer a medicamentos ocidentais"

- "Casas. Avaliação bancária sobe 1449 euros por metro quadrado"

Negócios:

- "Tudo o que muda em 2023 - Preços e rendimentos"

- "Indemnização na TAP apenas foi comunicada às Infraestruturas"

- "Grupo Sonae tira mil milhões de bolsa no espaço de 2 anos"

- "Habitação - Avaliação das casas duplicou em 10 anos"

- "Aeroportos - Só Lisboa ainda não recuperou da crise"

- "Inflação - No pós-covid, indústria é a que mais agrava preços"

O Jogo:

- "Taremi superstar"

- "Dragões fecham 2022 com demonstração de força e uma nova dupla de ataque que deixou água na boca"

- "'Hat-trick' do iraniano, duas assistências de Veron e golo mais rápido de sempre no dragão"

- "Pinto da Costa: 'Treinador não permite quebras de entusiasmo'"

- "Sérgio Conceição: 'Deixemos Pedroto ser o número 1'"

- "Armando Evangelista: 'Só temos duas derrotas fora'"

- "Benfica: Perrone é alternativa a Enzo"

- "Encarnados e Vélez já conversam sobre transferência do médio de 19 anos"

- "Braga: Artur Jorge à prova após goleada de Alvalade"

- "Adeptos esperam reação frente à águia"

- "Sporting - P.Ferreira: Marsà emperra renovação de contrato"

- "Amorim só admite saída de Porro pela cláusula"

- "Portimonense-Casa Pia (1-2): Antoine tinha os três pontos na cabeça"

A Bola:

- "Rui Costa, 50 anos presidente do Benfica - Homen do ano"

- "'Não sou obcecado por dinheiro. Sou obcecado por vitórias'"

- "'Roger Schmidt é, tal como Eriksson, uma lufada de ar fresco'"

- "Em janeiro haverá entradas e saídas, mas não chegará nenhum craque'"

- "Líder das águias disposto a aumentar salário de Enzo"

- "Sporting: City pode comprar Porro por Euro18 milhões"

- "'Disseram-me que só sai por 45 milhões. Vou acreditar' - Ruben Amorim"

- "FC Porto: Dragão supersónico"

- "Golo de Otávio aos 23 segundos abriu caminho à goleada"

- " 'Hat-trick' de Taremi"

Record:

- "Taremi mete pressão"

- "Goleada azul e branca aquece duelo das águias na Pedreira"

- "Iraniano brilhou com hat-trick: 'Espero continuar a ser eficaz"

- "Sério Conceição: 'Recorde de vitórias? Ficarei mais satisfeito se no final ajudar ao título"

- "Otávio marcou logo aos 23 segundos"

- "Amorim ultrapassa caso Matheus Nunes: 'Foi-me dito que Porro só sai pela cláusula. Vou acreditar'"

- "Sarabia quer deixar o PSG"

- "Técnico admite ligar-lhe, mas a prioridade é o jovem Rodrigo Ribeiro"

- "Essugo confirmado a titular"

- "Benfica: Enzo premiado se ficar"

- "Fidelidade ao clube valorizada"

- "Círculo próximo aconselha médio a permanecer"

- "Argentino garantido em Braga"

- "Selecionador sub-19 da Noruega avalia Schjelderup: 'Confia no seu valor e é muito maduro'"