Produção de electricidade aumentou 3% em 2022

A produção de eletricidade total em 2022 pela EDP aumentou 3% face ao período homólogo, suportada pelo aumento da geração renovável e da geração térmica, segundo os dados operacionais previsionais da empresa enviados hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o comunicado, "a produção de eletricidade total em 2022 aumentou 3% face ao período homólogo, suportada pelo aumento global da geração renovável e pelo aumento da geração térmica, no seguimento da seca na Península Ibérica e do aumento das exportações de energia para França".

A geração eólica e solar aumentou 11% em 2022 face ao ano anterior "como resultado da maior capacidade instalada e de maiores recursos eólicos e solares comparativamente a 2021, com a Europa e América do Norte a representarem 35% e 55% da produção total, respetivamente", indica e empresa.

A produção hídrica no mercado ibérico diminuiu 38%, apesar da recuperação no quarto trimestre de 2022, "sendo o IPH para dezembro 67% acima da média de longo prazo".

"Isto contribuiu para um aumento de 15% na geração hídrica no quarto trimestre face ao ano anterior, mitigando o impacto dos primeiros 9 meses muito secos em 2022, com os níveis de reservatórios a aumentarem para 73% em dezembro (vs. média histórica de 56%)", reere a EDP.

Em relação ao carvão, a geração diminuiu 10% em 2022 face ao ano anterior e 52% face ao trimestre passado, sobretudo devido ao facto de, no Brasil, em 2022, a melhoria da situação hídrica ter resultado numa produção de carvão perto de zero.

Segundo a EDP, na atividade de comercialização, no mercado ibérico, "o volume de eletricidade vendido aumentou 6% face ao período homólogo, refletindo principalmente o crescimento dos volumes vendidos a clientes empresariais em Espanha".

No gás, os volumes vendidos diminuíram 15% face ao período homólogo.

A empresa indica ainda que a eletricidade distribuída em 2022 ficou em linha com o período homólogo na Península Ibérica, devido ao inverno mais quente, e aumentou 2% no Brasil.

Os resultados da EDP de 2022 serão divulgados no dia 01 de março de 2023, de acordo com a informação.

Hoje, a EDP informou a CMVM que o resultado líquido da empresa de 2022 terá um impacto negativo em 130 milhões de euros devido a uma imparidade de 230 milhões de euros registada numa central térmica no Brasil.