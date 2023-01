Comércio entre China e Rússia aumentou mais de 34% em 2022

O comércio entre a China e a Rússia aumentou 34,3%, em 2022, segundo dados publicados hoje pela Administração Geral das Alfândegas do país asiático, convertendo Moscovo no parceiro comercial cujas trocas com Pequim mais aumentaram.

As trocas entre a China e a Rússia totalizaram 1,28 bilião de yuans (174.879 milhões de euros), no ano passado, compondo 3,03% do total do comércio exterior chinês, durante o exercício financeiro recentemente encerrado.

As vendas de produtos chineses para a Rússia aumentaram 17,5%, em relação ao ano anterior, enquanto o comércio na direção oposta cresceu 48,6%.

Os presidentes da China e da Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin, respetivamente proclamaram, em fevereiro passado, uma "nova era" nas relações bilaterais e assinaram um acordo que contemplava, entre outros aspetos, um aumento do comércio bilateral para cerca de 250 mil milhões de dólares (230 mil milhões de euros) anuais.

O conflito na Ucrânia e as sanções impostas pelo Ocidente à Rússia impulsionou também as compras de Pequim a Moscovo.

A China pode comprar energia à Rússia sem entrar em conflito com as sanções impostas pelos Estados Unidos, Europa e Japão. Pequim está a intensificar as compras, para aproveitar os descontos russos. Isto causa fricções com Washington e países aliados, ao aumentar o fluxo de caixa de Moscovo e limitar o impacto das sanções.

As importações chinesas oriundas da Rússia, sobretudo petróleo e gás, mais do que duplicaram, aumentando 110,5%, em outubro, em relação ao ano anterior, para 10,2 mil milhões de dólares, segundo dados oficiais divulgados esta semana pela Administração Geral das Alfândegas do país asiático.

No mesmo período, o comércio entre a China e União Europeia cresceu 5,6%, face a 2021. Entre China e Estados Unidos, as trocas comerciais subiram 3,7%.

No total, o comércio entre a China e o resto do mundo registou um aumento homólogo de 7,7%, para 42,07 biliões de yuans (5,77 biliões de euros). As exportações subiram 10,5% e as importações 4,3%.

O excedente comercial da China registou um valor recorde de 877,6 mil milhões de dólares (809,5 mil milhões de euros) em 2022, graças a uma subida de 7% nas exportações, para 3,95 biliões de dólares (3,64 biliões de euros), segundo os dados oficiais.