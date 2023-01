Produção de ópio em Myanmar cresce 88% em 2022

A produção de ópio em Myanmar (antiga Birmânia) cresceu 88% em 2022, um aumento recorde explicado pela crise económica desde o golpe de Estado da junta militar em 2021, segundo um relatório das Nações Unidas.

Os autores do estudo divulgado hoje estimam que a produção de ópio atingiu 790 toneladas no ano passado, contra as 420 toneladas de 2021 e quase o dobro da produção em 2020, quando atingiu o valor mais baixo desde que os relatórios começaram a ser realizados, com apenas 400 toneladas.

"Agricultores em áreas remotas e propensas ao conflito tiveram pouca escolha senão voltar ao ópio. (...) Os agricultores veem o ópio como uma garantia de rendimento sobre outras culturas", disse Jeremy Douglas, representante do Sudeste Asiático e do Pacífico do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, durante uma apresentação em Banguecoque, na Tailândia.

"O ópio representa uma oportunidade de emprego", acrescentou Douglas, que associou o aumento da produção à queda do investimento estrangeiro desde o golpe de Estado e à crise económica, reforçada pela pandemia de covid-19 e pela elevada inflação no país.

Os esforços para erradicar as plantações também parecem ter diminuído, com as autoridades a eliminarem menos 70% da colheita do que no ano anterior.

Douglas reconheceu que a corrupção das autoridades "aumenta as rodas do comércio do ópio", mas evitou críticas diretas à junta militar, dizendo que o comércio ocorre em territórios controlados pela junta ou por diferentes grupos étnicos e que "todos ganham dinheiro" com o negócio.

O representante da ONU indicou que estes dados são preocupantes para a região porque significam um aumento na oferta de heroína. "Se a tendência continuar, terá um impacto significativo nas sociedades", alertou.