Brasil anuncia nova campanha de vacinação contra variantes mais recentes

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou hoje uma nova campanha de imunização contra a covid-19, na qual serão aplicadas vacinas bivalentes, que oferecem maior proteção contra as variantes mais recentes do vírus.

A campanha terá início em 27 de fevereiro e, segundo calendário divulgado passará a atender maiores de 70 anos, residentes em asilos, indígenas e todos os que sofrem de algum tipo de imunossupressão.

Depois seguirá com a população entre 60 e 69 anos, grávidas e profissionais de saúde.

O Ministério da Saúde também anunciou o início de uma ampla campanha de divulgação sobre a necessidade da vacinação, negada e até combatida durante o Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiado pela extrema-direita, ao qual sucedeu o Presidente progressista, Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse em 01 de janeiro.

Essa campanha será voltada especialmente para as pessoas que não cumpriram o esquema vacinal, pois foi constatado que menos de 50% dos 210 milhões de brasileiros têm as três doses da vacina, segundo o Ministério da Saúde.

O Brasil é um dos países mais afetados no mundo pela pandemia, que, segundo os mais recentes dados oficiais, desde o início do surto em março de 2020 causou cerca de 697 mil mortes entre um total de 36,7 milhões de infeções no país sul-americano.