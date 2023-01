Brasil concede credenciais ao embaixador venezuelano

O Governo brasileiro concedeu na segunda-feira a Manuel Vicente Vadell Aquino credenciais como embaixador da Venezuela no país, numa nova etapa no processo de restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.

"O anúncio foi realizado por ocasião de reunião mantida pelo Ministro Mauro Vieira com o Chanceler venezuelano, Yvan Gil, hoje, 23 de janeiro, em Buenos Aires", indicou o Itamaraty em comunicado.

Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro informou que o anúncio oficial de Vadell Aquino como "embaixador plenipotenciário da República Bolivariana da Venezuela no Brasil" foi feito durante a reunião entre os ministros dos Negócios Estrangeiros de ambos os países.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Mauro Vieira, encontrou-se com o seu homólogo venezuelano, Yván Gil, no âmbito da Cimeira da Comunidade dos Estados da América Latina e das Caraíbas (CELAC) que se realiza esta semana em Buenos Aires.

Na semana passada, o Governo venezuelano recebeu o encarregado de negócios do Brasil na Venezuela, Flávio Macieira, levando os dois países a um passo mais próximo da normalização das relações.

As relações entre o Brasil e a Venezuela foram restabelecidas a 01 de Janeiro, após a tomada de posse do Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, um dos aliados do Presidente venezuelano Nicolás Maduro na região.

Em 2019, a fratura diplomática ocorreu depois do então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, reconhecer o candidato da oposição Juan Guaidó, que se proclamou como tal em Janeiro desse ano, como o "presidente legítimo" da Venezuela.

Na sequência da vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais do Brasil em outubro de 2022, o Governo de Maduro expressou, numa declaração, a sua "melhor disposição e boa vontade para reforçar os laços de amizade em conjunto".