África do Sul vai realizar exercícios militares conjuntos com a Rússia e a China

O Exército sul-africano anunciou hoje que irá realizar exercícios militares conjuntos com a Rússia e a China em fevereiro, com o objetivo de "reforçar" as relações crescentes entre os três países.

"Como forma de reforçar as já florescentes relações entre a África do Sul, Rússia e China, um exercício marítimo multinacional entre os três países, denominado 'Mosi', terá lugar nas zonas de Durban e da baía de Richards, na província de Kwa-Zulu Natal, entre 17 e 27 de fevereiro de 2023", afirmou o Exército num comunicado.

Numa declaração publicada na sua conta da rede social Twitter afirmou que "será a segunda vez que tais exercícios envolvendo as três forças navais se realizarão, após a primeira realizada em novembro de 2019 na Cidade do Cabo, África do Sul".

"Os coordenadores de manobras concluíram todas as disposições de coordenação e preparação necessárias para estas manobras através de conferências virtuais de planeamento realizadas no início de dezembro de 2022", especificou.

A este respeito, indicou que 350 militares sul-africanos participarão nas manobras "ao lado de homólogos russos e chineses" para "partilhar capacidades operacionais e conhecimentos".

A África do Sul, um dos países do continente africano que se recusou a tomar posição sobre a invasão russa da Ucrânia, assumiu a presidência rotativa do grupo BRICS, que também inclui o Brasil, Rússia, Índia e China, em dezembro de 2022.