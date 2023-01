Caso do padre Anastácio Alves merece menção na imprensa nacional

Num sábado em que a imprensa nacional continua a ser dominada pela crise do Governo de António Costa, o caso do padre madeirense, Anastácio Alves, merece menção na capa do Correio da Manhã. "Crimes sexuais: Padre abusa de menor e foge à justiça", escreve o matutino na edição de 7 de Janeiro.

Conforme já havia noticiado o DIÁRIO, o Ministério Público acusou formalmente o ex-padre da prática de cinco crimes de abuso sexual de menores na Madeira. A acusação foi à revelia, pois desde 2018 que se desconhece o paradeiro do arguido.

"Acusada de tirar quinta a enteados. Antiga cunhada de ex-autarca de Vinhais fez queixa em tribunal. Carla Alves ficou com propriedade que era da primeira mulher do marido" é a manchete do Correio da Manhã, na qual a vitória do Benfica também figura entre os destaques de capa de hoje. "Fernando Medina conta que Pedro Nuno Santos não lhe disse nada sobre Alexandra Reis", escreve ainda o periódico entre outros temas.

Saiba o que dizem os restantes jornais:

Público

- "Deputados do PS revoltados com sucessão de crises no Governo"

- "Natal ortodoxo em Bucha: 'Este é o último ano em que celebramos a 06 de janeiro'"

- "Covid-19: Portugal passa a testar passageiros vindos da China"

- "Inflação: Preço mundial do milho subiu 25% e superou as piores previsões"

- "Provedor do leitor: Onde se convocam Robin dos Bosques, Madre Teresa de Calcutá e Pepe Carvalho..."

- "Reino Unido: Príncipe Harry lança-se sozinho contra a monarquia"

- "Reportagem: Envelhecer é uma libertação para os idosos LGBT+"

- "Saarland: A 'região verde' da Alemanha (e Berlim)"

Jornal de Notícias

- "Maioria das escolas públicas e privadas inflaciona notas"

- "Benfica 1-0 Portimonense: Vitória curta, mas preciosa"

- "Crise política: 'Assumo obviamente, que as coisas não correram bem' [ministro das Finanças]"

- "Marcelo afasta ideia de dissolver o parlamento"

- "Entidade para verificar incompatibilidades nunca saiu do papel"

- "Trabalhadores da TAP exigem demissão da administração"

- "Porto: Rui Moreira pede criminalização do consumo de droga na rua"

- "Eleições: Urgências e baixos salários preocupam médicos"

- "Reviravolta: Toni do Penha não será julgado por homicídio"

Diário de Notícias

- "Desgoverno: Nova fase de coabitação Marcelo-Costa: Agora comunicam por carta"

- "Trabalhadores da TAP, sem confiança na administração, pedem demissão da CEO"

- "Açores: Cargo de direção ganho por mulher de secretário regional gera polémica"

- "Economia: Emprego dos jovens salva situação nacional com maior subida desde 1999"

- "Metro de Lisboa: Vai expandir-se para Loures e Odivelas com a nova Linha Violeta"

- "I Liga: Triunfo com selo de João Mário e 85 minutos à procura de tranquilidade"

- "Justiça: Benfica SAD constituída arguida sem saber exatamente porquê"

- "Sophie Durrleman, diretora da Fundação Louis Vuitton: o museu que passou a ser um novo ícone de Paris"

- "Brunch com... Diogo Costa, chef Michelin: Um cozinheiro de mão-cheia que pôs Viseu nas bocas do mundo"

- "1928-2023 - Alfredo Campos Matos: O arquiteto que se apaixonou por Eça de Queiroz"

A Bola

- "Benfica 1-0 Portimonense: Líder sem sumo"

- "Só de grande penalidade Benfica chega à vitória"

- "'Ficarei feliz por voltar a ver Enzo no treino. É nosso jogador e precisamos dele para sermos campeões' - Roger Schmidt"

- "Casa Pia-FC Porto: Esta é das deslocações mais difíceis que temos [Sérgio Conceição, treinador do FC Porto]"

- "Sporting: Leão quer aproveitar embalagem"

- "Paulinho afinal sabe fazer golos"

- "Internacional: Morreu Gianluca Vialli"

Record

- "Benfica 1-0 Portimonense: Desperdício ImEnzo"

- "Águia falha goleada com argentino no camarote"

- "João Mário garantiu vitória de penálti"

- "SAD novamente arguida"

- "Sporting: Porro com marcação cerrada"

- "Morita não defronta Marítimo"

- "Pepe desejado por mais de uma época"

- "Vialli: 1964-2023"

O Jogo

- "Benfica 1-0 Portimonense: Águia volta a voar"

- "Casa Pia -- Porto: [Sérgio Conceição]: 'Três pontos fundamentais'"

- "Sporting: Spurs montam cerco a Porro"

- "Braga: Tormena pretendido pelo Besiktas"

- "Itália: Cancro leva herói da Azurra: Gianluca Vialli, 1964-2023"

- "Seleção: Ex-selecionador da Bélgica: Ingleses apontam Roberto Martínez à equipa das Quinas"