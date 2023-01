Cessar fogo na Ucrânia é uma das notícia hoje em destaque

O cessar-fogo unilateral decretado pela Rússia nos combates na Ucrânia, recebido com descrédito pelo Governo ucraniano e parceiros ocidentais, termina hoje à noite, apesar de terem prosseguido combates.

A presidência russa (Kremlin) afirmou na quinta-feira que Vladimir Putin respondeu a um apelo do patriarca da Igreja Ortodoxa Russa para uma trégua durante as celebrações natalícias, ordenando um cessar-fogo ao longo de toda a linha de contacto na Ucrânia desde as 12:00 (de Moscovo, 09:00 de Lisboa) de 06 de janeiro deste ano até à meia-noite de 07 de janeiro (21:00 de Lisboa).

Duelos de artilharia prosseguiram sexta-feira em Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia, com bombardeamentos em outras zonas do país, apesar do anúncio da trégua.

Na sexta-feira, questionado em Nova Iorque sobre as anunciadas tréguas, o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, disse que a organização não recebeu das suas equipas no terreno "relatos de combates significativos".

Mas sublinhou que as Naçôes Unidas não estão a "monitorizar todas as linhas de frente", já que não tem acesso a grande parte das áreas do leste da Ucrânia ocupadas pelo exército russo.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de tentar "usar o Natal como disfarce" para deter o avanço do Exército ucraniano e reagrupar as suas tropas, tendo vários outros líderes mundiais desvalorizado igualmente o anúncio de um cessar-fogo, como foi o caso do Presidente norte-americano, Joe Biden, segundo o qual Putin está a tentar "ganhar fôlego".

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O FC Porto procura hoje segurar o segundo lugar na I Liga portuguesa e manter-se a cinco pontos do líder Benfica, na visita ao Casa Pia, em jogo da 15.ª jornada.

No Estádio do Jamor, casa emprestada do Casa Pia, os campeões nacionais procuram, a partir das 20:30, imitar os triunfos de Benfica (1-0 em casa com o Portimonense) e de Sporting de Braga (4-0 no terreno do Santa Clara).

O FC Porto está, provisoriamente, a oito pontos do Benfica e a dois do Sporting de Braga, visitando o surpreendente Casa Pia, que está no quinto lugar no ano de regresso à I Liga.

Em caso de triunfo, o Casa Pia poderá ultrapassar provisoriamente na quarta posição o Sporting, que apenas joga no domingo em casa do Marítimo, 17.º e penúltimo classificado.

O Vitória de Guimarães recebe às 18:00 o Rio Ave, enquanto, no primeiro encontro do dia, marcado para as 15:30, o Arouca joga em casa com o Estoril Praia.

POLÍTICA

O Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, órgão consultivo dinamizado pelo anterior líder Rui Rio, reúne-se hoje pela primeira vez desde que Luís Montenegro chegou à direção, e com nova estrutura e equipa de coordenadores, presidida por Pedro Duarte.

O antigo líder da JSD assumiu funções de presidente do CEN do PSD no último Congresso, em julho, e o partido fez entretanto alterações ao regulamento deste órgão consultivo, que foi simplificado.

Passou, por exemplo, a ter apenas uma estrutura nacional e deixou de prever secções temáticas descentralizadas.

A reunião decorrerá durante a manhã, à porta fechada, em Lisboa, estando previstas declarações do líder social-democrata pelas 13:00.