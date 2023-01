Governo lança nova edição do programa FIT com 1,3 milhões de euros para 'startups' do Turismo

O Governo lançou hoje uma nova edição do programa 'Fostering Innovation in Tourism', com 1,3 milhões de euros para apoiar 250 'startups' na criação de negócios no setor do turismo.

"O Governo lançou hoje, através do Turismo de Portugal, uma nova edição do programa FIT 2.0 -- 'Fostering Innovation in Tourism', uma iniciativa com um investimento público na ordem dos 1,3 milhões de euros que visa apoiar 250 'startups' [empresas com rápido potencial de crescimento económico] na criação e desenvolvimento de novos negócios no setor do turismo, com base em ideias inovadoras e disruptivas", indicou, em comunicado, o Ministério da Economia e do Mar.

Nesta edição, o FIT prevê o lançamento de um concurso nacional de ideação e um programa de aceleração, tendo em vista mobilizar o ecossistema do turismo e as entidades do sistema científico e tecnológico para a geração de novas soluções, "com especial enfoque em territórios de baixa densidade".

Por outro lado, vão ser lançados regulamentos para programa de aceleração e inovação aberta para promover o desenvolvimento de soluções em linha com as necessidades deste setor.

"Crescer na inovação é um imperativo no turismo do futuro. Temos de fazer mais e melhor para qualificar os nossos produtos e destinos. Esta nova edição do programa FIT, lançada hoje, com apoios a fundo perdido, é um importante estímulo para a inovação no turismo", defendeu, citado na mesma nota, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.

As candidaturas ao FIT 2.0 podem ser enviadas até 10 de março para [email protected]